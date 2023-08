San Diego recebe Mundiais de estrada de atletismo em 2025

A decisão saiu do 231.º Conselho do organismo de cúpula do atletismo mundial

A cidade norte-americana de San Diego vai receber os Mundiais de estrada de atletismo em 2015, anunciou a World Athletics, com Copenhaga eleita para acolher o evento em 2026.

A decisão saiu do 231.º Conselho do organismo de cúpula do atletismo mundial, escolhendo as cidades anfitriãs das segunda e terceira edições destes campeonatos do mundo.

Riga, capital da Letónia, receberá já este ano a edição inaugural dos Mundiais de estrada, que incluem a meia maratona, os 5.000 metros estrada e a milha, e a partir de 2025 o evento será anual.

Noutras decisões, a World Athletics recuperou Lima como anfitriã dos Mundiais sub-20 de atletismo de 2024, após a estabilização da situação política e social no país, atribuindo a Eugene, que acolheu o Campeonato do Mundo de elite em 2022, o evento em 2026.

O Conselho da World Athletics reuniu-se hoje a cinco dias do arranque dos Mundiais de atletismo na cidade que os vai acolher, Budapeste.