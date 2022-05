Samuel Barata 14.º na Taça da Europa de 10.000 metros em França

Francês Jimmy Gressier foi o vencedor.

O atleta português Samuel Barata foi este sábado 14.º classificado na Taça da Europa de 10.000 metros, que decorreu em Pacé, França, e foi conquistada pelo francês Jimmy Gressier.

Com recorde pessoal, Gressier registou uma vitória sonante na carreira ao fazer a distância em 27.24,51 minutos, bem destacado do espanhol Carlos Mayo, segundo, com 27.53,12, e do turco Aras Kaya, terceiro, com 27.58,08.

Barata, por seu lado, correu a prova em 28.08,11 minutos, a sua melhor marca pessoal do ano, ficando a três segundos do top 10.

