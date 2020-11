Salomon Suunto Caravela apresentou equipa

Os atletas Ester Alves, Armando Teixeira, Romeu Gouveia, Tiago Cantante Romão e Inês Marquês, continuam na equipa, que agora se chama Salomon Suunto Caravela.

A equipa de trail portuguesa Salomon Suunto mudou de nome e chama-se agora Salomon Suunto Caravela. Os atletas Ester Alves, Armando Teixeira, Romeu Gouveia, Tiago Cantante Romão e Inês Marquês, continuam na equipa que foi oficialmente apresentada no início da semana passada, no parque de Monsanto, em Lisboa.

"Esta parceria faz-me acreditar que o trail em Portugal está no bom caminho", comentou a atleta Ester. Prova disso é a criação da primeira pós-graduação em Trail Running, graças aos esforços da promoção da modalidade do ponto de vista académico da atleta: "Estive durante toda a vida a puxar a brasa à minha sardinha e agora posso juntar os meus dois mundos, as minhas duas paixões - desporto e vida académica", revelou. O primeiro desafio de Ester vestindo a nova camisola foram os 100 km do Estrela Açor, no passado fim de semana, onde se sagrou vice-campeã de Ultra Trail Endurance. Tiago Cantante Romão, o atleta com escola na Orientação, na qual já foi campeão em todas as vertentes, comentou que é mais fácil correr quando se tiram os mapas e as bússolas, e desmistificou o mito de que correr ultramaratonas faz mal à saúde: "Tudo deve ser progressivo e equilibrado, e é preciso deixar o corpo descansar".

Toda a equipa, à exceção de Tiago Romão, esteve presente na prova de nível internacional, Golden Trail Championship, que se realizou nos Açores, na ilha do Faial e Pico, no passado fim de semana.