S. Silvestre: o guia das corridas com nome de santo

As populares corridas de S. Silvestre estão a chegar. Fizemos uma lista nacional destas corridas para que possa escolher onde e quando vai gastar calorias por conta das festas. As mais caras, baratas, mais antigas, mais participadas e alguns pormenores relacionados com as inscrições: data limite e preços.

A época mais popular para o atletismo está aí ao dobrar da esquina. O jornalista brasileiro Cásper Líbero estaria longe de imaginar que passados quase 96 anos a sua invenção estreada nas ruas de S. Paulo, às 12 badaladas do novo ano de 1925, se espalharia pelo mundo com tal sucesso. Deram-lhe o nome de Corrida de S. Silvestre, em homenagem a um Papa santo que morreu em 31 de dezembro de 355.

Conseguimos reunir, até ontem, uma lista de 26 provas espalhadas pelo País. As primeiras estão aprazadas para o primeiro fim de semana de dezembro, em Caminha e em Santa Maria da Feira, e a mais tardia entra por janeiro, no dia 8, em Espinho.

Para além da animação própria de uma corrida, algumas organizações incluem uma componente lúdica, como a caminhada dos Pais Natal antes da própria corrida, em Santo Tirso (18 de dezembro). Noutra, destaca-se o domínio do religioso, como uma procissão prévia em honra do santo que dá o nome à S. Silvestre do Sado, em Setúbal (8 de dezembro). Esta mesma prova destaca-se na gastronomia e, não, não estamos a falar das barrinhas energéticas. Essas podem esperar quando há caldo verde, bifana e bebida na meta, depois de 10 quilómetros. Os 10 euros não são exagerados para as amenidades oferecidas, mas na questão do preço ninguém bate os sete euros exigidos para participar na S. Silvestre de Ponta Delgada, a corrida do género mais antiga do País, com 56 edições já realizadas. No outro extremo, a S. Silvestre do Porto e a de Mirandela fazem-se pagar (15 euros ao preço de hoje). Os valores mudam com o aproximar das datas). No caso da Invicta, a aposta na animação é garantida, para além de ter o recorde nacional da corrida mais participada de sempre, com 10 880 atletas na meta, em 2015, excluindo a caminhada!

Esta é a lista das S,. Silvestre que conseguimos apurar. Vamos atualizando-a à medida que mais forem divulgadas.

Algumas notas breves: 1) os preços apresentados referem-se à data 21/11/2021. A maior parte das provas aumenta o preço com o aproximar da data; 2) a hora refere-se ao início da prova principal e desconsidera outras possíveis distâncias de caminhadas, escalões de formação, etc..

4 de dezembro, sábado

3.ª S. Silvestre Caminhense

Caminha, V. Castelo, 19h00; 10/5 km

Limite inscrições 30/11; preço 10€

2.ª S. Silvestre S. Maria da Feira

S. Maria da Feira, Aveiro. Dist. 10/5 km

Limite inscrições 01/12; preço 11€

8 de dezembro, quarta-feira

3.ª S. Silvestre Baía do Seixal

Seixal, Setúbal, 17h30; Dist. 10/5 km

Limite inscrições 07/12; preço 10€

1.ª S. Silvestre Cidade da Trofa

Trofa, Porto, 18h30. Dist. 10/5 km

Limite inscrições 31/12; preço 10€

11 de dezembro, sábado

23.ª S. Silvestre do Sado

Praias do Sado, Setúbal, Dist. 10/5/1/0,4/0,3/0,1 km

Limite inscrições 11/12; preço 10€

5.ª S. Silvestre de Gondomar

Gondomar, Porto, 21h00. Dist. 10/4 km

Limite inscrições ; 10/12; preço 10€

5.ª S. Silvestre de Almada

Almada, Setúbal; 18h30; Dist. 10/0,3/0,2 km

Limite inscrições 03/12; preço 12€

3.ª São Silvestre de Mozelos

Mozelos, S. M. Feira, Aveiro, 17h00; Dist. 9 km

Limite inscrições 08/12; preço 8€

S. Silvestre do Barreiro

Barreiro, Setúbal; 17h30; Dist. 10/5 km

Limite inscrições 05/12; preço 12€

S. Silvestre de Aveiro

Aveiro, 18h30. Dist. 10/5 km

Limite inscrições 11/12; preço 12€

1.º S. Silvestre Praia da Tocha

Tocha, Cantanhede, Coimbra, 16h30. Dist. 10/8 km

Limite inscrições 08/12; preço 10€

18 de dezembro, sábado

57.ª S. Silvestre Ponta Delgada

Ponta Delgada, ilha S. Miguel, 19h00. Dist. 6,2/4/1,3

Limite inscrições 15/12; preço 7€

43.ª S. Silvestre de Coimbra

Coimbra, 18h30. Dist. 10/5 km

Limite inscrições 10/12; preço 13€

24.ª S. Silvestre de Santo Tirso

Santo Tirso, Porto, 17h00. Dist. 10/4/2,6/2/1,3/1/0,6 km

Limite inscrições 17/12; preço 10€

Nota: caminhada dos Pais Natais às 15h30

14.ª S. Silvestre de Lisboa

Lisboa, 17h30; Dist. 10/1/0,7/0,5/0,3 km

Limite inscrições 18/12; preço 14€

8.ª S. Silvestre de V. Castelo

V. Castelo, 17h30. Dist. 10/5 km

Limite inscrições 15/12; preço 10€

8.ª S. Silvestre da Batalha

Batalha, Leiria, 17h00. Dist. 10/5/2/1,5/1/0,6/0,5/0,1 km

Limite inscrições 10/12; preço 12€

3.ª S. Silvestre Mirandela

Mirandela, Bragança, 18h00. Dist. 10/

Limite inscrições 15/12; preço 15€

19 de dezembro, domingo

43.ª S. Silvestre de Braga

Braga, 19h00. Dist. 10/5,7 km

Limite inscrições 19/12; preço 12€

23 de dezembro, quinta-feira

5.ª S. Silvestre de Famalicão

Famalicão, Braga, 21h30. Dist. 10/4 km

Limite inscrições 17/12; preço 12€

26 de dezembro, domingo

38.ª S. Silvestre de Avis

Avs, Figueira da Foz, Coimbra, 14h00. Dist. 10 km

Limite inscrições n.d; preço n.d.

27.ª S. Silvestre do Porto

Porto, 18h00; Dist. 10/5 km

Limite inscrições 25/12; preço 15€

8.ª S. Silvestre Manuel dos Santos Almeida

S. Pedro do Sul, Viseu, 19h00; Dist. 10 km

Limite inscrições 20/12; preço 12€

30 de dezembro, quinta-feira

6.ª S. Silvestre de Lousada

Lousada, Porto, 21h30. Dist. 10 km

Limite inscrições n.d.; preço n.d.

31 de dezembro, sexta-feira

46.ª S. Silvestre da Amadora

Amadora, Lisboa, 18h00. Dist. 10/1/0,7/0,5/0,3 km

Limite inscrições 31/12; preço 12€

4.ª S. Silvestre Ponte da Barca

Ponte da Barca, V. Castelo, 18h30. Dist. 10/5 km

Limite inscrições 26/12; preço 10€

8 de janeiro, sábado

8.ª Silvestre de Espinho

Espinho, Aveiro, 18h00. Dist. 10/5/0,15 km

Limite inscrições 08/01. Preço 10€