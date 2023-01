S. Silvestre do Porto: Pedro Amaro surpreende e Mónica Silva repete

Chuva deu tréguas à corrida mais popular da Cidade Invicta, que teve um vencedor inesperado do Benfica e o regresso em grande da fundista do Salgueiros

Pedro Amaro, jovem de 20 anos do Benfica, foi o surpreendente vencedor da 28.ª Lidl S. Silvestre do Porto, superando Hélio Gomes e Rui Teixeira, dois experientes atletas do Sporting. Em femininos, Mónica Silva repetiu o triunfo de 2019, mas agora vestindo a camisola do Salgueiros.

Apesar do mau tempo que afetou o Porto, a corrida nunca esteve em dúvida, pois previa-se uma melhoria para a tarde de domingo e a verdade é que parou de chover cinco minutos antes do tiro de partida.

O novo percurso, previamente alterado devido às obras do Metro, revelou-se mais duro do que em edições anteriores, mas o ritmo foi forte e os tempos ficaram muito próximos das edições anteriores.

Os sportinguistas, que fizeram alinhar Rui Pinto, tiveram este na liderança, trabalhando para os colegas, mas um dos gémeos Amaro surpreendeu os leões, ao atacar e isolar-se quando faltavam menos de dois dos dez quilómetros da corrida, terminando em 30m06s e deixando Hélio Gomes a 4 segundos e Rui Teixeira a 5s.

Na prova feminina, Mónica Silva ganhou cedo vantagem e preocupou-se sobretudo em gerir a distância para Sara Duarte, do Sporting de Braga, que ficou a 1m26s, e para Laura Silva, do CD São Salvador do campo, que terminou 1m52s depois.

A atleta do Salgueiros, que depois do triunfo de 2019 fizera uma paragem para ser mãe, regressou em grande e, com 35m20s, fez apenas mais três segundos do que na vitória anterior.