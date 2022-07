Rui Pinto e Sara Moreira ganham Meia de Esposende

Rui Pinto e Sara Moreira venceram a terceira edição da Meia Maratona de Esposende. A pausa da onda de calor permitiu a quebra de quatro recordes da prova, num percurso muito rápido.

Rui Pinto e Sara Moreira, ambos do Sporting, foram os vencedores da terceira edição da Meia Maratona de Esposende (distrito de Braga), disputada neste domingo. A frente masculina ficou marcada por uma intensa disputa pelos lugares do pódio, mas o atleta dos leões, cortou a meta com o tempo 1h03m55s, um novo recorde de um percurso muito rápido, praticamente plano e que permitiu boas marcas com a ajuda do tempo mais ameno. Rui Pinto acumulou uma vantagem de pouco mais de um minuto sobre Luís Saraiva, do Braga, ao passo que Rui Teixeira (Sporting) fechou o pódio masculino com 1h05m04s.

No setor feminino, Sara Moreira, também do Sporting, também bateu o recorde do percurso, tendo corrido os 21 quilómetros em 1h12m46s, seguida por Dulce Félix (Benfica, 1h13m53) e Susana Cunha (RD Águeda, 1h14m34).

Recordes dos 10 km também caíram

A prova de 10 quilómetros foi bastante competitiva tendo os três primeiros atletas terminado no mesmo minuto. Luís Oliveira (RD Águeda) levou a melhor sobre Fernando Serrão (Sporting) e Rui Pedro Silva (S. Salvador do Campo), com os tempos de 39m34s, 29m39s e 29m55s, respetivamente. Também aqui o recorde da distância do percurso foi batido, tal como nos femininos, onde Susana Godinho (CD Feirense, 33m47s) superiorizou-se a Rafaela Fonseca (Salgueiros, 34m13) e Carla Almeida (Paulenses, 42m11s).

As duas provas competitivas de 21 e 10 quilóetros - houve ainda uma caminhada de cinco - contou com cerca de 800 atletas na meta.