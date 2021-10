Rui Pinto e Lia Lemos reforçam o Sporting na temporada 2021/22

Sporting reforça e renova as equipas de meio-fundo e fundo, tendo em vista os compromissos na Taça dos Campeões Europeus de corta-mato, que decorrerá em Portugal.

A equipa masculina dos leões que irá alinhar, no Complexo do Jamor, no próximo inverno, será uma forte candidata ao título europeu de clubes de corta-mato. Depois de ter terminado a ligação a alguns atletas que vestiram de verde e branco durante épocas, o clube renovou com Rui Teixeira e Licínio Pimentel e reforçou-se com um trio onde se destaca um dos dois melhores fundistas nacionais da atualidade (a par de Samuel Barata), o nortenho Rui Pinto, campeão nacional de corta-mato em título, que, depois de nove anos a representar o Benfica, na época que agora finda competiu pelo portuense "4 run". Também deste clube criado por Paulo Colaço, o Sporting assegurou o concurso de Miguel Borges.

A pescaria do Sporting não se centrou só a Norte. A Sul, o alvo foi o setubalense João Pereira, que foi a grande revelação do último Nacional de crosse, onde foi terceiro, só perdendo com os futuros colegas de equipa Rui Pinto e Rui Teixeira.

Recorde-se que os leões foram terceiros em masculinos na última da Taça dos Campeões.

No setor feminino o Sporting também "andou da perna". Depois de, durante algumas épocas ter visto a sua tentativa de contratar Mariana Machado frustrada - porque a SAD bracarense tomou o assunto em mãos -, agora contratou a segunda mais promissora fundista do momento, a sub-23 Lia Lemos, campeã nacional em todos os escalões de formação, pelo Maia AC. Lia continuará a treinar no Norte, com Carlos Monteiro, integrando o grupo de trabalho de Sara Moreira, uma das principais fundistas do clube de Alvalade,

O Sporting, depois de dois anos de interregno desta competição, devido à pandemia, quer fazer o tri, visto ter ganho em 2018 e 2019. Para isso, para além de Sara Moreira e Lia Lemos, contará com as maratonistas olímpicas Salomé Rocha e Catarina Ribeiro, e ainda Jéssica Augusto.