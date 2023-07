Rúben Antunes foi o melhor português no meeting de atletismo de Troyes

Atleta português alcançou o segundo lugar no lançamento do martelo.

Ruben Antunes, segundo no lançamento do martelo, foi este sábado o português mais bem classificado no meeting de atletismo de Troyes, em França, prova do Continental Tour da modalidade, com o o nível challenger.

No lançamento do martelo, Rúben Antunes foi segundo, com 70,72 metros, em prova vencida pelo francês Enguerrand Decroix Tetu, que chegou aos 73,83. O martelista luso ficou a pouco mais de um metro do seu recorde pessoal.

Anabela Neto terminou terceira no salto em altura, com 1,75 metros, enquanto Vera Barbosa também foi terceira, na sua corrida de 400 metros barreiras, que concluiu em 56,93 segundos.

Igualmente terceiro, Ricardo dos Santos terminou a corrida de 400 metros planos em 46,63 segundos.

Carina Pereira foi sexta nos 400 metros, com 54,25 segundos, o seu melhor registo de 2023.