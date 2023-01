Rosa Mota correu na Amadora, ganhou em veteranos e foi a 36.ª mulher

Melhor maratonista feminina de sempre fez os 10 km da São Silvestre de forma descontraída e só demorou mais 10 minutos do que em 1989

Tem 64 anos e talvez tenha sido mais aplaudida do que os vencedores. Chama-se Rosa Mota, já foi eleita a melhor maratonista mundial da história e todos a conhecem. Aventurando-se nos 10 km da São Silvestre da Amadora, divertiu-se e repetiu o resultado que lhe marcou a carreira: ganhou!

A antiga atleta e atual dirigente do portuense CAP terminou tranquila e em 42.18 minutos, vencendo o escalão de veteranos com mais de 60 anos, mas sendo também a mais rápida entre as que tinham mais de 50. Aliás, foi a 13.ª entre todas as veteranas (mais de 35 anos) e a 36.ª na classificação feminina.

Ainda mais curioso: Rosa Mota triunfou na Amadora em 1989 - no ano anterior perdera para Albertina Machado, mãe de Mariana Machado, a vencedora deste ano -, com a marca de 32m50s, o que significa estar a menos de dez minutos... 33 anos depois.

"É uma sensação ótima correr a São Silvestre da Amadora. Quero agradecer à organização por voltar a fazer esta corrida, que é muito especial. E também um agradecimento à Câmara Municipal da Amadora e um abraço com muito carinho a este público que tanto nos aplaude e nos incentiva. Quase ficamos com a responsabilidade de estar cá novamente no próximo ano. É um calor humano muito grande, as pessoas aplaudem-nos do primeiro ao último minuto", disse Rosa Mota, emocionada e dando a entender que dentro de 364 dias voltará a alinhar.