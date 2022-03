Riscos de Francisco Belo ainda não compensaram em Belgrado

Os riscos que Francisco Belo está a correr para melhorar as próprias prestações ainda não deram resultado nos Mundiais de atletismo em pista coberta, nos quais foi 15º na final do lançamento do peso.

"Quando estamos numa disciplina técnica, sabemos que fazer mudanças, ambicionar melhor traz sempre o risco de não conseguirmos ser tão consistentes. É um risco que queremos e devemos correr, porque ambicionamos, porque ambicionamos não estar estagnados, ambicionamos lançar mais, mais, e para isso é preciso estarmos sempre à procura de melhor", disse.

O português assume que aceita este risco "como um risco de trabalho, como risco profissional", mas que vai "continuar a trabalhar, seguindo este caminho, que é um caminho que irá dar resultados".

"Não foi neste campeonato, infelizmente. A minha desculpa aos portugueses, mas será com certeza nos próximos", assegurou.

Sobre a prova pessoal, Belo assumiu, contudo, que esperava mais "em termos de marca, em termos de posição, em termos de concretização pessoal, realização pessoal".

"Tanta coisa que uma pessoa quer e ambiciona e acabou por ficar um pouco aquém. Mas o desporto é assim, quando se vem para estes campeonatos já estamos entre a elite, já estamos entre os 18 melhores do mundo e há uma expressão que é 'go big or go home", em tradução literal "vamos ao máximo ou vamos para casa", foi isso que tentei fazer. Eu sabia que para chegar à finalíssima, aos oito primeiros, teria de lançar bem acima dos 21, acabou por ficar ali bem perto dessa marca", referiu.

O lançador do Benfica disse que "o objetivo, desde o primeiro [lançamento], foi lançar longe, isso traz riscos, traz mais inconsistência ou a possibilidade de ter alguns erros técnicos".

"Acabou por ser o que aconteceu, acabou por haver alguns pormenores técnicos que me impediram de lançar aquilo que eu consigo", afirmou, acrescentando: "Agora é continuar a trabalhar e ainda há muitos campeonatos pela frente. Começar a preparar a época de verão. O que se realizou até aqui não desaparece."