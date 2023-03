Recorde do Mundo e Portugal na frente do quadro de medalhas do Europeu de pista coberta

A exemplo de Thiam, também Pichardo renova a coroa continental, com grande brilhantismo.

A belga Nafissatou Thiam é a grande figura da segunda jornada dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, ao apossar-se do recorde do mundo do pentatlo, que durava há 11 anos.

Em dia de confirmações dos grandes favoritos, Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Pedro Pichardo, no triplo, revalidaram os seus títulos continentais e deixam Portugal na frente do quadro de medalhas, ainda com hipóteses fortes de Patrícia Mamona, no triplo feminino, lhes imitar o feito.

A Noruega também está muito bem lançada para ser múltipla medalhada de ouro em Istambul, com Karsten Warholm a dominar as meias-finais de 400 metros e Jakob Ingebrigtsen a ser coroado com o ouro nos 1.500 metros, ele que ainda tem pela frente a aposta nos 3.000 metros.

Outra das grandes estrelas de 2021 e 2022, a neerlandesa Femke Bol, 'passeou-se' pelas meias-finais de 400 metros, enquanto o título dos 60 metros foi para a suíça Mujinga Kambunji e o do lançamento do peso masculino para Zane Weir, italiano de origem sul-africana, em franca evolução este ano.

O recorde do pentatlo, fixado em 2012 nesta mesma pista de Istambul, já começava a ser um dos máximos 'velhinhos' do calendário 'indoor'. Os 5.013 pontos da ucraniana Nataliya Dobrynska tinham os 'dias contados', ao que tudo indicava.

Thiam, dupla campeã olímpica do heptatlo e com um palmarés vastíssimo nas provas combinadas, era a principal candidata e finalmente superou a barreira dos cinco mil pontos, fixando o recorde em 5.055.

O recorde só se definiu na quinta e última prova, os 800 metros, onde a atleta fez um recorde pessoal de 2.13,60 minutos.

Grande prova, também, da polaca Adrianna Sulek, que com 5.014 pontos entra para segunda melhor pentatlonista de sempre.

Novo recorde nacional no triplo, um dia depois do anterior, e o avanço imenso, de mais de um metro, para o medalhado de prata, dão bem ideia da superioridade do luso-cubano.

Pichardo saltou 17,60 metros, nova liderança do ano, e o grego Nikolaos Andrikopoulos 16,58.

Aos 22 anos, Jakob Ingebrigtsen prossegue a sua fantástica carreira e prepara-se para ser duplo medalhado em Istambul: a primeira parte está feita, com o ouro em 1.500 metros, falta vencer a aposta dos 3.000 metros.

O jovem prodígio norueguês ganhou em 3.33,95, recorde dos campeonatos, correndo quase sempre na frente e sem ceder para a reação final do britânico Neil Gourley, que ficou com a prata.

No peso, Zane Weir conseguiu a sua primeira medalha de ouro em grandes competições e logo com a excelente marca de 22,06 metros, liderança europeia do ano e segundo registo a nível global, atrás do norte-americano Ryan Crouser, o recordista mundial.

Roman Kokoshko, ucraniano que vive há três anos em Portugal, ficou com o bronze, com um recorde nacional de 21,84, a seis centímetros do checo Tomás Stanek.

No setor feminino, Auriol Dongmo esteve ao seu melhor nível e revalidou o título, com 19,76, melhor marca europeia do ano e mais de 90 centímetros à frente de Sara Gambeta, da Alemanha.

Nos 60 metros, o pódio foi o esperado, com Kambunji a ter de se esforçar bem para superar, com excelentes 7,00 segundos, a polaca Ewa Swoboda e a britânica Daryl Neita.

Apenas os 3.000 metros femininos terminaram com uma 'meia surpresa', na 'dobradinha' alemã.

Com efeito, Hannah Klein, com um recorde pessoal a 8.35,85 minutos, superou na volta final a habitualmente mais forte Konstanze Klosterhalfen.

Nas qualificações para finais, merece destaque, além das corridas de Warholm, a forma fácil como a portuguesa Patrícia Mamona se apurou no triplo, com 14,09 metros, em clara rota para nova medalha lusa.