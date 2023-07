Quatro portugueses passaram às finais nos Europeus sub-23 de atletismo

Omar Elkhatib, André Pimenta, Pedro Pires e Mariana Pestana em foco.

Quatro portugueses conseguiram esta quinta-feira o apuramento para as finais das suas disciplinas, no decurso do segundo dia dos Campeonatos Europeus de sub-23 de atletismo, que decorrem em Espoo, na Finlândia.

Omar Elkhatib conseguiu passar para a final dos 400 metros, os saltadores André Pimenta e Pedro Pires estarão na final do comprimento, enquanto Mariana Pestana assegurou vaga para a final do lançamento do martelo.

Mariana Pestana foi a primeira a entrar em ação e atirou o martelo a 64,05 metros, sendo terceira no grupo A. Teve de esperar que terminasse o grupo B, imediatamente a seguir, para saber que tinha o melhor registo entre todas as concorrentes.

A final está marcada para sexta-feira, pelas 19h45 locais (17h45 de Portugal continental).

Ainda na sessão da manhã, o recém-naturalizado Omar Elkhatib esteve nas eliminatórias de 400 metros, assegurando o apuramento direto, por ter sido segundo na sua série.

Nascido em São Tomé e Príncipe há 21 anos e naturalizado português este ano, correu em 46,22 segundos e garantiu o direito a voltar à pista na sessão da tarde. Conseguiu a quinta marca entre os 30 participantes.

Nas semifinais, foi quarto posicionado, com 45,99 segundos, novo recorde pessoal.

O tempo foi o melhor dos seis que não se apuraram diretamente, nas duas corridas, pelo que foi repescado e segue para a final, sexta-feira às 19:20.

Também hoje à tarde saltaram André Pimenta e Pedro Pires e ambos asseguraram a passagem para a final do comprimento, por repescagem de marcas.

No grupo A, André Pimenta foi quarto, com 7,27 metros, e no grupo B Pedro Pires saltou 7,32. Passam à final com a 9.ª e 8.ª marcas, respetivamente.

A final do comprimento também é na sexta-feira, pelas 19:50.

Também competiu hoje, nas eliminatórias de 100 metros, Íris Silva, que pertence ao quarteto de 4x100 metros que bateu em junho o recorde nacional absoluto.

Íris esteve menos bem e foi sexta classificada na sua eliminatória, com a marca de 11,86 segundos, ficando fora da qualificação direta e das repescagens para as meias-finais.

Camila Gomes e Juliana Guerreiro, que estavam previstas para participar nos 800 e 400 metros, respetivamente, optaram por estar focadas nas provas em que estão mais fortes, os 1.500 metros e os 400 metros barreiras.

Na sexta-feira, haverá portugueses em quatro finais - além dos hoje apurados, a final direta dos 5.000 metros (11:30, hora local) conta as presenças de Ruben Amaral (que tem a 9.ª marca entre os 21 participantes) e Rogério Amaral (15.ª marca).

De tarde, realizam-se as outras provas: Às 19:20 (menos duas horas em Portugal), Omar Elkhatib tem a final dos 400 metros. Vinte e cinco minutos depois, cabe a Mariana Pestana começar a final do lançamento do martelo e, volvidos cinco minutos, os dois portugueses, Pedro Pires e André Pimenta, começam a competir no comprimento.