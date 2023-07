Quatro portugueses garantem finais nos Europeus de Espoo de sub-23

Portugal tem ainda este sábado mais um português em prova, quando Filipe Silva disputar, às 19:05, a final do triplo salto

O saltador com vara Pedro Buaró e os corredores de 3.000 metros obstáculos Etson Barros e Eduardo Pestana e de 1.500 metros Camila Gomes asseguraram este sábado as finais das respetivas provas dos Europeus de sub-23 de Espoo, Finlândia.

No salto com vara, Pedro Buaró apurou-se para a final, a ser disputada na tarde de domingo, ao obter o melhor resultado das duas séries, igualado com os franceses Baptiste Thierry e Robin Emig, todos com saltos sem falhas até aos 5,35 metros.

Já na prova de 3.000 metros obstáculos, Etson Barros, vencedor da terceira série com 8.45,84 minutos, seguiu para a final com o terceiro melhor tempo, apenas atrás do francês Valentin Bresc (8.44,52) e do alemão Florian Zittel (8.44,70), primeiro e segundo, respetivamente, da primeira série.

Eduardo Pestana apurou-se ao ser quarto na sua série, com 8.51,90, um recorde pessoal, enquanto João Pais acabou eliminado, ao ser sétimo na sua série, com 8.58,93 minutos.

Nas eliminatórias de 1.500 metros, Camila Gomes apurou-se para a final, a ser disputada na tarde de domingo, ao ser quarta na terceira série, com 4.21,82 minutos.

Juliana Guerreiro falhou o apuramento para a final dos 400 metros barreiras femininos, ao ser sétima na sua meia-final, com 58,85 segundos, terminando a prova no 12.º lugar.

Portugal tem ainda este sábado mais um português em prova, quando Filipe Silva disputar, às 19:05, a final do triplo salto.