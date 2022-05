Próxima "Corrida para a Vida", de cariz solidário, com data marcada

Pessoas que desejarem participar na iniciativa contra o cancro podem inscrever-se mediante localidade e numa data à escolha neste mês, assim como realizar um donativo

Com o intuito de colocar milhares de pessoas "em movimento em prol dos doentes oncológicos", o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai organizar, de 15 a 29 de maio, a terceira edição da solidária "Corrida para a Vida".

Apadrinhada pela antiga atleta de eleição Aurora Cunha e pelo cantor Marco Paulo, a iniciativa arrancará com uma caminhada solidária em Vila do Conde e terminará com a Meia Maratona do Douro Vinhateiro, no Peso da Régua.

As pessoas que desejarem participar na terceira edição da "Corrida para a Vida" podem inscrever-se mediante a localidade à qual pertencem e numa data à escolha, ao longo de duas semanas, assim como realizar um donativo no ato de inscrição.

Os participantes estarão aptos a "ajudar na luta contra o cancro", a segunda causa de mortalidade no mundo inteiro, de várias maneiras: "caminhar, correr, pedalar, nadar, remar, realizar exercícios de ginástica, dar toques numa bola ou fazer quaisquer outras atividades desportivas ou recreativas", descreve o NRN.

Em 2021, a edição da "Corrida para a Vida", surgida face ao sucesso da primeira, teve a presença de mais de oito mil participantes e angariou 56 mil euros, mais do dobro face a 2020. No ano de estreia, foram amealhados mais de 25 mil euros.