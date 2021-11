Prova das três pistas levantou voo em Braga

A Dupla Légua AeroKib é uma prova original porque o percurso passa numa pista de aviação, autódromo e kartódromo.

A primeira edição da Dupla Légua AeroKib fez o seu batismo de voo no primeiro domingo deste mês, em Braga. A prova é única do género em Portugal - e, provavelmente, no resto mundo - porque combina no percurso uma pista de aviação, com uma reta de 950 metros; uma pista de automóveis, com perímetro de 3020 metros; e um curvilíneo kartódromo de 1286 metros, para uma extensão total de 10 quilómetros depois de cumpridas duas voltas.

O melhor corredor-piloto da edição inaugural foi Paulo Morais, da equipa com um nome que nem vem a despropósito: Águias da Misericórdia, coletividade de Braga. O atleta amador, treinado por Ricardo Ribas, foi o primeiro a levar a bandeirada de xadrez, com o tempo de 00:34:23. Curiosamente, o corredor de 37 anos, conhecia bem os traçados da infraestrutura situada na freguesia de Palmeira porque trabalhou no local como comissário de parque (n.d.r: nas boxes). "O conceito é bom. Conhecia o percurso, mas nunca o fiz a correr, mas posso dizer que de kart custa menos!".

O organizador José Sousa, conhecido do meio como o homem das ideias originais. O criador da Légua Nudista, prova realizada na Praia do Meco, em Sesimbra, explicou-nos este novo conceito. "Tive esta ideia em 2017. Gosto de coisas diferentes, únicas. Existem algumas provas que se realizam em pistas de aviação, mas como esta não há porque só aqui existem três pistas no mesmo local. Em termos organizativos não é muito diferente de outras corridas, mas há uma questão que tem a ver com o aeródromo. Só pode ser fechado para a realização da prova fora da época de incêndios".

A prova contou com cerca de 100 participantes, número que quer fazer crescer: "Era fim de semana prolongado, houve dois trails no mesmo dia e a Meia Maratona de Braga foi realizada há duas semanas. Já estou a pensar em 2022 e quero trazer o desporto adaptado para cá. Quero incluir aqui o campeonato nacional de cadeira de rodas", projetou.