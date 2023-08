Previsão de calor extremo atrasa prova de Mariana Machado nos Mundiais de atletismo

Em comunicado, a World Athletics (WA) anunciou a alteração do horário da prova feminina de fundo, dadas as "extremas condições climatéricas" na capital húngara

As meias-finais dos 5 000 metros femininos dos Mundiais de atletismo, previstas para quarta-feira com a presença da portuguesa Mariana Machado, em Budapeste, vão ser disputadas às 19h00 locais (18h00 em Lisboa), devido ao calor extremo.

Em comunicado, a World Athletics (WA) anunciou a alteração do horário da prova feminina de fundo, prevista inicialmente para as 11h00 locais, dadas as "extremas condições climatéricas" na capital húngara.

"Os nossos sistemas de gravação revelam um nível muito elevado de temperatura global de bulbo húmido (WBGT, Wet Bulb Globe Temperature em inglês), que aumentam o risco de golpes de calor. As atuais previsões indicavam que as eliminatórias dos 5.000 metros femininos seriam disputadas sob bandeira negra do código WBGT. Este é um nível inaceitável para os nossos atletas, pelo que vamos mudar as eliminatórias para a tarde de quarta-feira", informou a WA.

Nesse sentido, a organização dos Campeonatos do Mundo alterou as horas dos tiros de partida das duas meias-finais para as 19h02 (18h02 em Lisboa) e 19h27 (18h27), esta última com a participação da portuguesa Mariana Machado.

A WBGT é um sistema de medição de calor, humidade e stress térmico reconhecido internacionalmente, cuja bandeira negra é o seu nível mais elevado, quando a temperatura é superior a 30º celsius, segundo os regulamentos da WA.

Os estreantes Patrícia Silva, nas eliminatórias dos 800 metros (10h37 locais, 9h37), e Pedro Buaró, no salto com vara (a partir das 10h15, 9h15), e Lorene Bazolo, nos 200 (11h27, 10h27), vão ser os únicos portugueses a competir durante a manhã de quarta-feira, ficando, para a sessão da tarde, a prova de Mariana Machado e a final dos 1 500 (21h15, 20h15), com Isaac Nader.