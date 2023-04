Presidente do atletismo albanês suspenso por manipular resultado

Redação com Lusa

O presidente e o secretário-geral da Federação de Atletismo da Albânia foram, esta quarta-feira, suspensos por cinco e quatro anos, respetivamente, punidos pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) por manipulação de resultados.

Na base do castigo está a falsificação do desempenho do saltador em comprimento Izmir Smajlaj, em 8 de maio de 2021, num meeting em Tirana, apresentando a marca de 8,16 metros que valia um novo recorde nacional albanês, além da presença nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, disputados em 2021 devido à pandemia de covid-19.

"Estas sanções são muito importantes para o futuro da modalidade e são um alerta para os que regem o atletismo à escala mundial. Têm grande importância, pois indicam que a Unidade de Integridade do Atletismo leva a sério o processar de oficiais da federação que violam os padrões de integridade", vincou o presidente da AIU, David Howman.

O presidente da federação, Gjergj Ruli, que era igualmente o treinador do saltador, apresentou leituras e fotos falsificadas da medição do vento.

Quando o processo foi aberto pela AIU, Ruli, Smajlaj e Nikolin Dionisi, o cúmplice secretário-geral da federação, admitiram que não havia qualquer equipa de medição de vento na competição e que as fotos comprovativas do salto bem-sucedido foram, afinal, tiradas num outro dia.

O atleta não foi punido por não ter sido provado de que participou na manipulação.

Izmir Smajlaj foi campeão da Europa de pista coberta em 2017, em Belgrado, com 8,08 metros, no que foi a primeira medalha de ouro da Albânia numa grande competição internacional de atletismo.