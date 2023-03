Povoação Trail: as melhores fotos

O JOGO dá-lhe a conhecer as melhores fotos do Povoação Trail, uma prova de corrida de montanha, na ilha de S. Miguel.

As provas de trail são quase sempre fonte de imagens belas e fortes. O fotógrafo Matias Novo levou às objetivas para a ilha de S. Miguel, nos Açores, para documentar a segunda edição do Povoação Trail, realizado no passado domingo, no concelho de Povoação.

Tiago Vieira (Furfor Running) e Brígida João (Saca Trilhos Anadia) venceram a distância mais curta dos 24 quilómetros (1600 D+), ao passo que Luís Duarte (Team HG AML Sport) e Gemma Alcazar (ADN Mértola), venceram a distância mais longa de 50 quilómetros (3300D+).

O evento reuniu cerca de 400 participantes (incluindo a caminhada de 12 quilómetros), e trilhou lugares entre os quais se destacam Picos dos Bodes, aldeia de Sanguinho, Faial da Terra e Alameda dos Plátanos.

Classificações

Trail Longo (24 km)

Masculinos

1.º Tiago Vieira (Furfor Running Project) 00:38:17

2.º Eugénio Medeiros (CD Vila Franca) 00:40:10

3.º Bruno Nunes (Marienses Runners) 00:40:15

Femininos

1.ª Brígida João (Saca Trilhos Anadia) 00:47:16

2.ª Margarida Pestana (CD Espite) 00:48:57

3.ª Mónica Cardoso (HL Runners Club) 00:55:00

Ultra Trail (50 km)

Masculinos

1.º Luís Duarte (ADN Mértola) 00:41:14:

2.º Enio Castro (CDR Porto Moniz) 00:41:30

3.º Pedro Fernandes (Morcegos Trail) 00:43:59

Femininos

1.ª Gemma Alcazar (Team HG AML Sport) 00:46:53

2.ª Inês Marques (Salomon Caravela) 00:47:45

3.ª Andreia Pita (ARCD Venda da Luísa) 00:54:29