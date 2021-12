Portugal sem equipa feminina e com alguma polémica nos Europeus de corta-mato

A delegação portuguesa chega à Irlanda com um total de 20 nomes e apenas prevê equipas para seniores, sub-23 e sub-20 masculinos e sub-20 femininos

Portugal não vai apresentar seleção na principal corrida feminina dos campeonatos da Europa de corta-mato, no domingo, em Dublin, após um processo de seleção polémico.

A delegação portuguesa chega à Irlanda com um total de 20 nomes e apenas prevê equipas para seniores, sub-23 e sub-20 masculinos e sub-20 femininos. A nível individual, a aposta mais forte é Mariana Machado, na corrida de sub-23.

Apesar de ter sido coletivamente medalha de bronze há dois anos, na última edição da competição, em Lisboa, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) considerou agora não ter condições para formar equipa feminina, o que esteve na base, entre outros aspetos, de uma contestação pública de um vasto número de atletas de elite.

Em carta aberta, criticaram severamente a organização do Nacional de corta-mato, disputado no final de novembro, e a seleção para o Europeus.

Entre outros pontos, apontou-se o caótico final do Nacional, com "consequências na classificação individual e coletiva" e indiretamente na seleção para Dublin. O grupo de atletas, em que estão medalhadas a nível internacional como Jéssica Augusto, Sara Moreira ou Dulce Félix, contesta ainda os critérios de seleção em que "a nota dominante é a falta dos mesmos".

Outro ponto que desagradou ao vários atletas de topo que assinaram o documento está o facto de terem sido selecionados apenas 20 atletas, quando poderiam ter sido 36. Tal decisão "limita contactos internacionais aos jovens, para que possam crescer como atletas e melhorar o seu nível competitivo".

A FPA acabou por entender que, face às ausências e desistências verificadas no Nacional, não deveria mesmo levar equipa feminina, o que faz com que se aposte forte a nível individual com a campeã nacional absoluta, Mariana Machado, mas no escalão de sub-23.

Mariana Machado, que só tem 21 anos e foi medalha de bronze em sub-20 há dois anos, já se bate com as melhores europeias seniores e é uma aposta 'segura' para o "top-5", muito provavelmente para o pódio.

Apenas será acompanhada na corrida por Lia Lemos, quinta absoluta no Nacional, e também ela uma sub-20 de bom valor.

Para a corrida de juniores entram agora Rita Figueiredo (campeã nacional), Camila Gomes, Ana Silva e Beatriz Fernandes.

Para a prova de seniores masculinos vai alinhar o pódio do campeonato nacional, ou seja Samuel Barata, Miguel Marques e Rui Teixeira, juntamente com André Pereira.

De fora fica Rui Pinto, o anterior campeão nacional, um dos atletas que se queixa de ter sido prejudicado por problemas de organização na chegada em Vale de Cambra. Em 2017 e 2018 foi o melhor português na prova de seniores nos Europeus.

André Pereira (20.º) foi o melhor da equipa de há dois anos, em que também estavam Miguel Marques (28.º) e Rui Teixeira (55.º).

A seleção masculina é experiente, com Miguel Marques a ir para oitava presença, Samuel Barata e André Pereira para sétima e Rui Teixeira para quarta.

Em termos de resultados, o melhor é o 19.º lugar de Rui Teixeira em 2011 e os 20.ºs de Samuel Barata (2017) e André Pereira (2019).

Bastante mais forte deverá ser a formação de sub-23, com Duarte Gomes (quarto absoluto no Nacional), Alexandre Figueiredo, Etson Barros, Isaac Nader, Miguel Moreira e Rúben Amaro.

Há dois anos, ainda nos sub-20, Etson Barros foi surpreendente quarto, Duarte Gomes 14.º, Miguel Moreira 21.º e Rúben Amaral 44.º, levando Portugal ao terceiro lugar coletivo.

Isaac Nader tem estado menos 'confortável' no corta-mato mas em contrapartida fez uma excelente época de pista, falhando a ida aos Jogos Olímpicos por um décimo de segundo apenas nos 1.500 metros.

Este ano, entram para a equipa sub-20 os gémeos João e Ricardo Amaro, respetivamente primeiro e segundo no Nacional disputado em Vale de Cambra, juntamente com Jacinto Gaspar e Duarte Santos.

Os 20 representantes de Portugal

- Seniores masculinos:

Samuel Barata (Benfica)

Miguel Marques (Sporting)

Rui Teixeira (Sporting)

André Pereira (Benfica)

- Sub-23 masculinos:

Duarte Gomes (Benfica)

Alexandre Figueiredo (Benfica)

Etson Barros (Benfica)

Isaac Nader (Benfica)

Miguel Moreira (Braga)

Rúben Amaral (Sporting)

- Sub-20 masculinos:

João Amaro (RD Águeda)

Pedro Amaro (RD Águeda)

Jacinto Gaspar (Sporting)

Duarte Santos Sporting)

- Sub-23 femininos:

Mariana Machado (Braga)

Lia Lemos (Sporting)

- Sub-20 femininos:

Rita Figueiredo (Sporting)

Camila Gomes (Benfica)

Ana Silva (Maia)

Beatriz Fernandes (NúcleOeiras).