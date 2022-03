Portugal leva 11 atletas aos Mundiais de atletismo em pista coberta

Na lista hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), está Pedro Pichardo, campeão olímpico e europeu em pista coberta do triplo salto

Portugal vai estar representado por 11 atletas nos Mundiais de atletismo em pista coberta, com Carlos Nascimento, Francisco Belo e Tiago Luís Pereira, que não confirmaram os mínimos, a integrarem a lista para Belgrado.

Destaque ainda para as presenças de Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica e campeã europeia de pista coberta de triplo salto, e Auriol Dongmo, campeã europeia do peso em pista coberta e detentora da melhor marca mundial do ano, com 19,90 metros.

Carlos Nascimento (60 metros), Francisco Belo (peso) e Tiago Luís Pereira (triplo salto) tinham conseguido mínimos em 2021, mas não os confirmaram este ano, acabando, no entanto, por ser convocados para os Mundiais de Belgrado, de 18 a 20 de março.

Também entre os convocados estão Abdel Larrinaga (60 metros barreiras), Cátia Azevedo (400 metros), Isaac Nader (1.500), Lorene Bazolo e Rosalina Santos (60 metros).

Esta será a segunda maior delegação portuguesa em Mundiais de pista coberta, apenas superada pela edição disputada em Lisboa, em 2001.

Por ser país organizador, Portugal usou a faculdade de inscrever um atleta nas provas que quis e assim chegou-se ao total de 17 lusos em competição no então denominado Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

Tirando essa edição, nunca Portugal tinha entrado na 'casa das dezenas' na lista de inscritos, sendo a delegação mais numerosa a de Barcelona'1995, com nove atletas. Em Budapeste'2004 e Birmingham'2018 estiveram oito.