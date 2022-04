Portugal com uma das maiores delegações de sempre nos Mundiais de atletismo

Competição disputar-se-á entre 15 e 24 de julho, nos Estados Unidos.

Portugal deve apresentar-se nos campeonatos do mundo de atletismo, em Oregon, Estados Unidos, com uma das maiores delegações de sempre, com as principais aspirações centradas uma vez mais em Pedro Pablo Pichardo e Auriol Dongmo.

A três meses do arranque da competição de Oregon'2022, em Eugene, é seguro projetar-se que Portugal terá mais de duas dezenas de atletas em competição, superando largamente os 15 que estiveram em Doha'2019.

O sistema de apuramento é complexo, recorrendo a marcas mínimas, posições no 'ranking' e ainda wild cards, só fechando em 26 de junho - até lá, serão mais de dois meses intensos, com meetings a disputarem-se um pouco por todo o mundo.

Pichardo, campeão olímpico de triplo salto em Tóquio'2020, recebe um convite por ser o campeão da Liga Diamante de 2021. É nele que residem as melhores expectativas lusas, mesmo com a oposição dos atletas de Cuba e dos Estados Unidos, que jogam em casa nesta competição, a disputar entre 15 e 24 de julho.

O luso-cubano poderá não ser o único português a beneficiar de um convite - Nelson Évora, campeão do mundo em 2007, está em condições regulamentares de competir no Mundial, mesmo sem 'ranking', por ser o campeão europeu em título, conquistado em 2018.

As regras internacionais consideram a situação, mas a decisão tem de partir da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), que, nos seus critérios de seleção, prevê a possível ida dos campeões europeus.

Depois, há sete atletas já com mínimos e 14 que neste momento estão dentro das margens de qualificação por 'ranking', alguns por margem muito confortável. Perto da zona de apuramento por 'ranking' (a não mais de três lugares) estão outros cinco atletas.

Por último, há um caso em que o mínimo internacional foi feito, mas fora da 'janela' de obtenção de marcas da FPA - trata-se de Sara Moreira, na maratona.

Pelas contas atuais, Portugal teria 22 atletas certos, mas admitindo a ida de Nelson Évora, a seleção excecional de Sara Moreira e ainda a repescagem dos casos que estão próximos do apuramento, o total pode chegar a 29, o que seria o segundo número mais alto de sempre.

Entre os atletas que já chegaram aos mínimos, sem pressão para os próximos tempos, estão Auriol Dongmo, campeã mundial 'indoor' do peso, Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica do triplo, e Liliana Cá, finalista olímpica do disco.

A seleção lusa para Oregon'2022 será conhecida faseadamente o primeiro momento acontece no início de maio, com a divulgação dos maratonistas.

Quando ainda falta disputar-se o campeonato nacional de maratona e provas internacionais como Viena ou Enschade, o quadro não é famoso e apenas Solange Jesus tem mínimos. Sara Moreira fez marca que não vale pelas regras FPA e Hermano Ferreira é o 103.º do ranking de apuramento, sendo que vão estar 100 na linha de partida.

Depois de 29 de maio, conhecem-se os nomes dos selecionados para a nova prova de 35 quilómetros marcha, 'herdeira' da extinta distância de 50 quilómetros.

Aqui, os multimedalhados João Vieira, que, com a prata nos 50 quilómetros marcha, foi o único medalhado em Doha2019, e Inês Henriques, campeã na mesma distância em 2017, estão 'confortáveis' dentro da zona de apuramento por 'ranking'. Portugal aponta para preencher a sua quota, também com Vitória Oliveira, Sandra Silva, Rui Coelho e Hélder Santos.

Todas as outras provas poderão ter mínimos e alterações de 'rankings' até 26 de junho.

Desde já, algumas notas parecem claras: a dificuldade do apuramento de atletas no meio-fundo, ao contrário do que acontecia há duas décadas, e a 'força' do setor dos lançamentos, sobretudo entre as mulheres, que poderá render inédito 'tri' no peso e presenças pouco habituais no dardo e martelo.

Se João Vieira for aos 35 quilómetros marcha, como já admitiu ser sua vontade, torna-se no português recordista de presenças em Mundiais, com 12, 'desempatando' da já retirada Susana Feitor.

Portugal já subiu 22 vezes ao pódio em Mundiais de atletismo, em seis ocasiões ao lugar mais alto, por Rosa Mota (maratona em Roma1987), Fernanda Ribeiro (10.000 metros em Estugarda1993), Manuela Machado (maratona em Estugarda1993), Carla Sacramento (1.500 metros em Atenas1997), Nelson Évora (Osaka2007) e Inês Henriques (50 quilómetros marcha).

Lista de atletas com mínimos

Lorene Bazolo (100 e 200 metros), Cátia Azevedo (400 metros), Marta Pen (1.500 metros), Solange Jesus (maratona), Patrícia Mamona (triplo salto), Auriol Dongmo (lançamento do peso) e Liliana Cá (lançamento do disco).

Atletas com wild card ou que podem ser convocados por serem campeões da Europa

Pedro Pablo Pichardo (triplo salto) e Nélson Évora (triplo salto).

Atletas com condições de apuramento através do "ranking" em 15 de abril de 2022

Jéssica Inchude (lançamento do peso), Irina Rodrigues (lançamento do disco), Ana Cabecinha (20 quilómetros marcha), Inês Henriques (35 quilómetros marcha), Vitória Oliveira (35 quilómetros marcha), Sandra Silva (35 quilómetros marcha), Isaac Nader (1.500 metros), Tiago Pereira (triplo salto), Francisco Belo (lançamento do peso), Ruben Antunes (lançamento do martelo), Leandro Ramos (lançamento do dardo), João Vieira (35 quilómetros marcha), Rui Coelho (35 quilómetros marcha) e Hélder Santos (35 quilómetros marcha).