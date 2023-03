Portugal com presença recorde no Europeu indoor: veja os horários dos 22 atletas

Seleção Nacional tem Pedro Pichardo, Patrícia Mamona e Auriol Dongmo com a ambição de repetir os títulos e mais nove atletas em busca de finais

Inicia-se amanhã, em Istambul, Turquia, o Campeonato Europeu em pista coberta, com Portugal a apresentar um recorde de 22 atletas, entre eles três a defenderem os títulos conquistados há dois anos em Torun, na Polónia: Pedro Pichardo, que há dois anos conquistou a sua primeira medalha por Portugal (atualmente já possui os títulos olímpico, mundial e europeu) e Patrícia Mamona, no triplo salto, e Auriol Dongmo, no lançamento do peso (campeã mundial em pista coberta no ano passado).

Os objetivos da Seleção Nacional são a manutenção dos títulos individuais e superar o número de finalistas.

Em Torun"21, além dos três títulos, Portugal teve em Francisco Belo (4.º no peso) e Carlos Nascimento (5.º nos 60 metros) outros dois finalistas. Além deles, há mais quatro atletas que, pela forma demonstrada, querem estar nas finais da Atakoy Arena, na capital turca: Arialis Martinez, nos 60 metros, Jéssica Inchude, no lançamento do peso, e Isaac Nader e Marta Pen, ambos nos 1500 metros.

Tiago Pereira, no triplo salto, Mariana Machado, nos 3000 metros, e Eliana Bandeira, no lançamento do peso, são outras esperanças.

Pedro Pichardo é uma das grandes figuras do campeonato, fazendo parte do lote de sete campeões olímpicos presentes, juntamente com os noruegueses Karsten Warholm (campeão em 400 metros barreiras e agora favorito nos 400 planos) e Jakob Ingebrigtsen (candidato aos títulos de 1500 e 3000 metros), o italiano Marcell Jacobs (60 metros), a belga Nafissatou Thiam (pentatlo), a alemã Malaika Mihambo e o grego Miltiadis Tentoglu (ambos no comprimento).

O Europeu indoor irá ser transmitido pela RTP e os horários dos portugueses (interrogados nos apuramentos para finais) estão na tabela seguinte.

HORÁRIOS DOS PORTUGUESES

Dia 0 (2 de março, quinta-feira)

16h00 (800 m M Elim.) José C. Pinto

16h12 (Peso M Qual.) Francisco Belo

16h40 (800 m F Elim.) Patrícia Silva

16h53 (Triplo M Qual.) Pedro Pichardo/Tiago Pereira

17h40 (Peso F ½ fin) Auriol Dongmo/Jessica Inchude/Eliana Bandeira

18h05 (1500 m M ½ fin.) Isaac Nader

Dia 1 (3 de março, sexta-feira)

6h50 (400 m M Qual.) João Coelho

8h10 (Triplo F Qual.) Patrícia Mamona

8h30 (1500 m F ½ fin) Marta Pen/Salomé Afonso

9h05 (60 m F Elim.) Lorene Bazolo/Rosalina Santos/Arialis Martinez

16h00 (Altura M Qual.) Gerson Baldé

16h05 (60 m F ½ fin) Lorene Bazolo/Rosalina Santos/Arialis Martinez?

16h25 (Peso M Final) Francisco Belo?

16h35 (400 m M ½ fin) João Coelho?

17h18 (3000 m F Final) Mariana Machado

17h35 (Triplo M Final) Pedro Pichardo/Tiago Pereira?

17h40 (1500 m M Final) Isaac Nader?

17h53 (Peso F Final) Auriol Dongmo/Jessica Inchude/Eliana Bandeira?

18h45 (60 m F Final) Lorene Bazolo/Rosalina Santos/Arialis Martinez?

Dia 2 (4 de março, sábado)

6h20 (60 m M Elim.) Carlos Nascimento

7h35 (60 barreiras F Elim.) Olímpia Barbosa

8h10 (Comprimento F Qual.) Evelise veiga

8h20 (60 barreiras M Qual.) Abdel Larrinaga

15h45 (60 m M ½ fin) Carlos Nascimento?

16h15 (800 m F ½ fin) Patrícia Silva?

16h35 (800 m M ½ fin) José Carlos Pinto?

16h50 (Triplo F Final) Patrícia Mamona?

17h00 (1500 m F Final) Marta Pen/Salomé Afonso?

17h20 (400 m M Final) João Coelho?

17h55 (60 m M Final) Carlos Nascimento?

Dia 3 (5 de março, domingo)

7h35 (60 barreiras M ½ fin) Abdel Larrinaga?

7h55 60 barreiras F ½ fin) Olímpia Barbosa?

16h05 (Altura M Final) Gerson Baldé?

16h50 (Comprimento F Final) Evelise Veiga?

17h22 (800 m M Final) José C. Pinto?

17h35 (800 m F Final) Patrícia Silva?

17h55 (60 bar. F Final) Olímpia Barbosa?

18h05 (60 bar. M Final) Abdel Larrinaga?