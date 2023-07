Portugal com dez atletas nos Mundiais de atletismo paralímpico

Portugueses nos Mundiais de atletismo paralímpico em busca de quotas para Paris'2024.

Portugal vai estar representado por 10 atletas nos Mundiais de atletismo paralímpico Paris'2023, que têm como principal objetivo a abertura de quotas para os Jogos Paralímpicos, que se disputam no próximo ano, também na capital francesa.

"O primeiro objetivo é tentar colocar o maior número de atletas entre os quatro primeiros para abrir conta para o país. Depois, se for possível, algum desses atletas lutar ser medalhado, tanto melhor", disse José Silva, coordenador técnico de atletismo adaptado, da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), à agência Lusa.

A seleção portuguesa, constituída por 10 atletas, dos quais seis mulheres, junta experiência e juventude, com quatro dos participantes a estrearem-se em competições mundiais seniores.

"Temos um grupo variado de atletas, cada um tem a sua expectativas, desde aqueles que vão com o objetivo de conseguir medalhas, aos que têm como objetivo fazer a sua melhor marca pessoal, ou a melhor marca da época", afirmou José Silva.

No estádio Charléty, em Paris, os estreantes Igor Oliveira, Mamudo Baldé, Márcia Araújo e Sara Araújo juntam-se a seis atletas com experiência em Jogos Paralímpicos: Ana Filipe, Carina Paim, Carolina Duarte, Cláudia Santos, Miguel Monteiro e Sandro Baessa.

O lançador do peso Miguel Monteiro, campeão europeu, recordista mundial e bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, surge entre os principais candidatos à conquista de medalhas.

Filipe Rebelo, vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), que chefiará a missão, destacou o facto de a equipa lusa integrar atletas jovens e ter mais mulheres do que homens.

"Esta equipa mostra o trabalho que continua a ser feito na captação de novos talentos, de forma a contribuir para a diminuição da média de idades dos nossos atletas", afirmou em declarações à agência Lusa, reiterando a "importância dos atletas portugueses conseguirem garantir quotas para os Jogos Paris'2024".

Os quatro primeiros classificados de cada prova dos Mundias, que decorrem sob a égide da World Para Athletics (WPA), abrem quota não-nominal para o respetivo país para os Jogos Paralímpicos Paris'2024.

A competição decorre entre hoje e 17 de julho, com a participação nacional a iniciar-se na terça-feira, com Carina Paim a participar na eliminatória dos 400 metros T20 e Miguel Monteiro a disputar a final do lançamento do peso F40.

Seleção portuguesa:

Ana Filipe (salto em comprimento T20 - deficiência intelectual).

Carina Paim (400m T20 - deficiência intelectual).

Carolina Duarte (400m T13 - deficiência visual).

Cláudia Santos (salto em comprimento T20 - deficiência intelectual).

Igor Oliveira (400m T20 - deficiência intelectual).

Mamudo Baldé (100m T54, deficiência motora).

Márcia Araújo (200m e 400m T12 - deficiência vuisual).

Miguel Monteiro (lançamento do peso F40, deficiência motora),

Sandro Baessa (1500m T20 - deficiência intelectual).

Sara Araújo (100m e 200m T12 - deficiência visual).