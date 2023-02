Porto de Viana vai ter uma corrida a pé

O Porto de Viana de Castelo vai ter uma corrida, mas não de barcos, entenda-se. É para ser feita com sapatilhas, dentro do porto, numa hora "sunset".

Corrida do Porto de Viana é o nome da nova corrida que vai nascer no porto de mar de Viana, em 20 de maio. Se é dos que precisa de uma grua para se levantar do sofá, talvez lhe sirva de motivação saber que é uma oportunidade para conhecer as entranhas de um porto de mar, numa hora em que será possível assistir a um pôr do sol de tirar o fôlego, numa corrida de 10 quilómetros ou caminhada de cinco.

O tiro de partida acontece pelas 17h00 e a linha de meta está instalada junto ao navio-hospital Gil Eannes, embarcação entretanto transformada em espaço museológico.

O evento terá a campeã mundial da maratona, Manuela Machado, como madrinha e está inserido nas comemorações do Dia do Porto de Viana do Castelo, estando este aberto a toda a população, com diversas atividades de animação.

Esta corrida decalca o conceito da do Porto de Leixões que corre já para a sua oitava edição, e que vai ser realizada em 10 de setembro.

Relembre-se que o Município de Viana foi distinguido pela Associação das Capitais Europeias do Desporto (ACES Europe) com um título de Cidade Europeia do Desporto 2023.