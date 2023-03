Pichardo quer mais medalhas: "Se não tiver espaço, faço um buraco em casa"

Regressou este domingo a Portugal após conquistar a medalha de ouro nos Europeus em pista coberta, na Turquia.

Pedro Pablo Pichardo regressou este domingo a Lisboa, depois de conquistar a medalha de ouro no triplo salto dos Europeus em pista coberta, na Turquia. No pensamento, está já a obtenção de novos títulos.

"Agora vou descansar cinco dias e continuar a somar vitórias. Mais medalhas? Se não tiver, faço um buraco em casa, temos de arranjar espaço", atirou aos jornalistas.

"Nunca me arrependi de estar aqui. Estou muito feliz aqui, muito grato ao país e ao povo todo pelo carinho, as mensagens, tudo. Estou muito contente," reconheceu o recordista nacional do triplo salto, que melhorou a sua marca precisamente nos Europeus indoor Istambul'2023, com um salto de 17,60 metros que o levou à vitória e que passou a ser o máximo registo português na disciplina.

Minutos após ter aterrado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Pedro Pablo Pichardo não escondeu o seu orgulho por mais um feito alcançado. "Estou muito feliz, é uma emoção muito grande ser bicampeão europeu de pista coberta. Teremos o Mundial, em Budapeste, também a Liga Diamante, e estamos focados em ganhar e também em fazer bons saltos," planeou o saltador.

Pedro Pablo Pichardo revalidou o título europeu de pista coberta - é ainda detentor do cetro europeu ao ar livre e ostenta também os títulos europeu, mundial e olímpico. No entanto, não faz qualquer destrinça particular das conquistas. "Para mim, todas as medalhas têm um valor diferente, todas são importantes, todas têm um significado muito grande. O importante é, primeiro, ter saúde e conseguir treinar bem, o resto, que seja sempre somar vitórias e trazer medalhas e títulos para casa. Para mim, é sempre importante," frisou o atleta, natural de Cuba e naturalizado português desde 2017.

Em função dos resultados já obtidos, Pichardo já só pensa no derradeiro objetivo futuro: o recorde mundial. "Na minha cabeça, não me foco nisso, tento ficar com os pés assentes na terra e fazer o meu trabalho. O resto, sai nas competições. O recorde mundial, vamos tentá-lo, agora que já temos todos os títulos é só tentar esse recorde, que é a única coisa que está em falta," estipulou.

O campeão olímpico, mundial e europeu ao ar livre e agora também bicampeão europeu indoor deixou o grego Nikolaos Andrikopoulos e o alemão Mark Hess nas segunda e terceira posições, com 16,58 e 16,54, respetivamente, enquanto Tiago Luís Pereira terminou no quarto lugar, com 16,51, a sua melhor marca do ano.

Aos 29 anos, Pichardo reeditou o feito alcançado em Torun'2021, onde, então conquistou a primeira medalha como português, tornando-se no segundo bicampeão português indoor no triplo, depois de Nelson Évora ter arrebatado os títulos em Praga'2015 e Belgrado'2017.

Pichardo conseguiu 17,60 metros, a melhor marca mundial do ano, na sua terceira tentativa, depois de ter iniciado o concurso com 17,26, que já lhe garantiam a medalha de ouro, tendo abdicado dos segundo, quarto e quinto ensaios, encerrando com um nulo.