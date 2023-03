"Pichardo está destacado da concorrência, objetivo é Portugal em primeiro e segundo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Pichardo feliz com recorde e focado no ouro, Tiago Pereira na prata.

Pedro Pichardo assumiu-se, esta quinta-feira, feliz com o recorde nacional do triplo salto "indoor" alcançado hoje em Istambul, com 17,48 metros, e focado em reconquistar a medalha de ouro, na sexta-feira, quando Tiago Pereira quer alcançar a prata.

"Foi bom, consegui fazer a marca de qualificação, logo no primeiro ensaio. Foi recorde nacional, foi bom, estou feliz", afirmou o campeão olímpico, do mundo e europeu ao ar livre, QUE já detinha a melhor marca do ano entre os inscritos (17,12).

Pichardo, de 29 anos, melhorou em dois centímetros o recorde nacional "indoor", que já lhe pertencia desde 2022 e que lhe valeram, então, a medalha de prata nos Mundiais, em Belgrado.

"O meu objetivo em todas as competições é tentar ganhar, em qualquer competição a minha cabeça está focada na medalha de ouro, tenho sempre o pensamento positivo. O corpo está bem, sinto-me bem, a cabeça também, vamos ver o que acontece amanhã [na sexta-feira]", completou.

O atleta do Benfica vai defender na final do triplo salto da 37.ª edição dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, marcada para sexta-feira, a partir das 20:35 locais (17:35 em Lisboa), o título continental conquistado em Torun'2021, quando reeditou os feitos de Nelson Évora, campeão em Praga'2015 e Belgrado'2017.

Além de Pichardo, também Tiago Luís Pereira vai disputar a final, depois de ter assegurado a qualificação no quinto lugar, com os 16,39 metros alcançados na terceira tentativa, depois de 15,06 a abrir e de 16,15 no segundo ensaio.

"Passei à final, que era o objetivo principal. Amanhã [sexta-feira] é dia de luta. A estratégia era saltar o mais longe possível. Tive um inverno complicado, quase sempre afastado por lesão, mas acabei por recuperar-me à última das últimas. Estou feliz por estar aqui e a fazer o que todos os atletas querem, que é ganhar medalhas", afirmou Tiago Luís Pereira.

O atleta do Sporting chegou a Istambul'2023 com o oitavo melhor registo de 2022 (16,48), ainda abaixo do seu recorde pessoal (16,65), mas o quinto lugar na qualificação despertou a sua ambição.

"O meu objetivo, sem dúvida, é conquistar medalhas. Nós temos de ser realistas, o Pichardo está destacado de toda a concorrência e o meu objetivo é que Portugal traga o primeiro e o segundo [lugares]", sublinhou Tiago Luís Pereira.

