Pichardo abre a época com segundo lugar no meeting de Montreuil

O português Pedro Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, abriu hoje a sua época de pista com um segundo lugar no meeting de atletismo de Montreuil, apenas batido pelo cubano Lázaro Martínez.

Pichardo, que já está apurado para os Mundiais de Oregon, em julho, por ter vencido a Liga Diamante no ano passado, saltou por quatro vezes para lá dos 17 metros, sendo o melhor a 17,18, a 12 centímetros de Martínez.

Em quarto lugar ficou outro olímpico luso, Tiago Pereira, que conseguiu 16,72 metros, a sua melhor marca da época.

Pereira ainda não tem mínimos para os Mundiais, mas com mais este resultado está muito bem posicionado para ser repescado pelo 'ranking' - é o 16.º e a World Athletics pretende ter 32 a competir em Eugene, nos Estados Unidos.

Nota para o regresso, após meses de afastamento, do norte-americano Christian Taylor, tetracampeão mundial e o campeão olímpico anterior a Pichardo. Ainda longe da melhor forma, foi apenas oitavo, com 16,11.

Por ser o campeão de Doha'2019, Taylor também estará nos Mundiais.

No setor feminino, Liliana Cá, que já tem mínimos para os Mundiais, foi terceira no lançamento do disco, com 61,46 metros.

A vitória foi para a cubana Yaime Perez, campeã mundial em título, com 64,45, seguida da brasileira Isabela da Silva com 63,04.