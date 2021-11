Pedro Pichardo: "Sinto-me muito grato por fazer parte da história de Portugal"

Pedro Pichardo salienta que preparação para 2022 "está a correr muito bem"

O campeão olímpico de triplo salto Pedro Pichardo salientou hoje que a preparação para as competições do próximo ano "está a correr muito bem", durante as celebrações do centenário da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

"Comecei a treinar há duas semanas. Estamos na fase inicial da preparação e está a correr muito bem", entendeu o atleta, que admitiu não ter ainda o plano definido com o seu pai e treinador, Jorge Pichardo, para 2022, que contempla Mundiais de pista coberta e ao ar livre, campeonato da Europa, campeonatos nacionais e Liga Diamante.

A FPA montou uma exposição com fotografias e objetos que contam a história da modalidade em Portugal, dando destaque a Pedro Pichardo, um dos cinco campeões olímpicos, todos praticantes de atletismo - Carlos Lopes e Rosa Mota (maratona), Fernanda Ribeiro (10.000 metros) e Nélson Évora (triplo salto) são os restantes.

"Sinto-me muito grato por fazer parte da história de Portugal e de saber que estou ao lado de campeões mundiais e olímpicos. É uma gratidão e estou muito feliz pelo reconhecimento da federação e do povo português, por me terem acolhido", realçou.

Pichardo, de origem cubana, sublinhou sentir apoio federativo e revelou que o "ouro" nos Jogos de Tóquio2020 permitiu um maior reconhecimento ao seu trabalho e na aceitação da nacionalidade portuguesa, apontando ainda para mais triunfos futuros.