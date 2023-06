Pedro Pichardo lesionou-se e vai falhar os Jogos Europeus

O atleta de triplo salto, Pedro Pichardo (E), acompanhado pelo seu pai e treinador, Jorge Pichardo (D), chega após a participação nos Europeus de atletismo em pista coberta 2023 onde conquistou uma medalha de ouro, no Aeroporto de Lisboa, 05 de março de 2023. TIAGO PETINGA/LUSA

Saltador sofre de lombalgia e não viajou para Chorzow, onde pretendia festejar um dos raros títulos que lhe faltam

A equipa de atletismo portuguesa que está nos Jogos Europeus chegou a Chorzow desfalcada de Pedro Pichardo, o atleta que mais garantias dava de conquista de uma medalha de ouro.

O campeão olímpico, mundial e europeu de triplo salto, que na apresentação da Missão de Portugal dissera querer conquistar na Polónia um dos raros títulos que lhe faltam, o dos Jogos Europeus, sofre de lombalgia e não chegou a viajar, tal como seu pai e treinador, Jorge Pichardo.

A ausência do saltador representa um abalo nas contas do medalheiro português, mas é também uma preocupação para a equipa de atletismo, que a partir desta sexta-feira, no Estádio da Silésia, vai lutar pela manutenção na Primeira Divisão europeia. É essa a competição que os Jogos Europeus vão receber, embora entreguem medalhas individuais, e Pichardo deveria valer a pontuação máxima na sua prova.

A equipa de atletismo vai apresentar Tiago Pereira, que já estava convocado como suplente, no triplo salto. O olímpico do Sporting deverá também garantir um bom lugar.