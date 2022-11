Pedro Pichardo e Auriol Dongmo são os atletas do ano pelo COP

Triplista e pesista foram distinguidos na gala da Celebração Olímpica, em Lisboa, onde os campeões mundiais juniores Diogo Ribeiro (natação) e Beatriz Fernandes (canoagem) estiveram em primeiro plano.

Pedro Pichardo e Auriol Dongmo foram esta quinta-feira distinguidos com o prémio de excelência desportiva pelo Comité Olímpico de Portugal, na gala da Celebração Olímpica realizada no SUD Lisboa.

O especialista do triplo salto repete o prémio de 2021, depois de este ano se ter sagrado campeão do mundo e campeão da Europa, títulos que juntou ao ouro olímpico de Tóquio.

Já a pesista sagrou-se campeã do Mundo de pista coberta e, ao ar livre, arrecadou a prata no Campeonato da Europa de Munique (Alemanha) e foi quinta classificada nos Mundiais de Eugene (EUA).

Na categoria de juventude, a canoísta Beatriz Fernandes e o nadador Diogo Ribeiro foram os galardoados, após uma época em que chegaram aos títulos mundiais juniores. A jovem do Náutico fê-lo em C1 200, além de ter sido bronze em C1 1000 e prata em C2 500 misto com Martim Azevedo. O nadador conimbricense espantou o mundo com três ouros planetários no seu escalão (50 mariposa com recorde do mundo, 50 livres e 100 mariposa).

O Prémio Prestígio foi para Fernando Pimenta, que, em 2022, acrescentou mais 15 medalhas internacionais ao extenso palmarés.

António Lopes Aleixo, presidente honorário da Federação Portuguesa de Judo, recebeu a Ordem Olímpica Nacional, enquanto Carlos Ramos (árbitro de ténis) e Hélio Lucas (treinador de canoagem) foram agraciados com o Prémio de Mérito Desportivo.

Beatriz Caldas, canoísta que, no decorrer do Mundial de maratonas de Ponte de Lima, salvou a vida de uma colega subiu ao palco na sequência do Prémio Ética Desportiva.

Houve ainda espaço para o Prémio de Educação Olímpica, atribuído ao Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto.