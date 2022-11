Pedro Pichardo: "Ainda não tenho um plano para a minha época"

Redação com Lusa

Premiados pelo COP agradecem reconhecimento pelos desempenhos em 2022.

Os atletas Pedro Pablo Pichardo e Auriol Dongmo agradeceram os prémios de excelência desportiva em 2022, entregues esta quinta-feira pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), tal como o canoísta Fernando Pimenta, distinguido com o galardão prestígio.

"É um bom hábito. É sempre bom receber prémios, sobretudo prémios da dimensão do desta noite, ainda melhor. Estou muito grato por estar aqui hoje e por receber este prémio", afirmou Pedro Pichardo.

O campeão olímpico do triplo salto recebeu o prémio excelência desportiva pelo segundo ano seguido, na Celebração Olímpica, em Lisboa, depois de se ter sagrado campeão do mundo e da Europa em 2022, sem que, no entanto, tenha definidos objetivos para 2023.

"Ainda não tenho um plano para a minha época, mas acho que vamos apostar tudo no verão. Ainda não sei se estarei presente no inverno. Vou decidir com a minha equipa o que vou fazer", afirmou Pichardo.

Auriol Dongmo, que recebeu pela primeira vez este prémio, sucedendo a Patrícia Mamona, reconheceu tratar-se de uma distinção especial.

"Estou muito feliz por estar aqui. Só posso dizer obrigada por tudo. Hoje é muito especial. É uma medalha diferente, mas especial. Agora estamos a voltar ao trabalho, para preparar a época bem e fazer o máximo", afirmou a campeã do mundo do lançamento do peso em pista coberta, medalha de prata nos Europeus ao ar livre e quinta nos Mundiais.

O multimedalhado Fernando Pimenta recebeu o prémio prestígio, que já foi entregue a atletas como Cristiano Ronaldo, em 2017, depois de já ter sido distinguido com excelência desportiva em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

"É sempre bom este tipo de reconhecimento. Quando se consegue o que eu conquistei, passando pelos 500 metros, 1 000, 5 000, short race na maratona e a própria maratona, parece-me legítimo conseguir este tipo de troféu, mas não o que pensamos e queremos quando entramos nas competições, que é sempre representar Portugal e conseguir bons resultados", sublinhou Pimenta.

Ladeado por Hélio Lucas, também premiado hoje, pelo mérito desportivo, o treinador assumiu-se surpreendido pela distinção.

"Eu fico contente é de o ver [ao Fernando Pimenta] receber prémios. Sinceramente, não estava à espera. Fico satisfeito, porque desenho a estratégia, faço o plano e acompanho, mas é um trabalho de equipa, em que o rosto é ele e é lógico que ficamos satisfeitos com as medalhas que alcançamos", explicou Hélio Lucas.

Na mesma gala, os prémios juventude foram entregues ao nadador Diogo Ribeiro, campeão do mundo em juniores nos 50 metros livres, nos 100 mariposa e nos 50 mariposa, distância não olímpica em que alcançou o bronze nos Europeus absolutos e o recorde do mundo júnior, e a canoísta Beatriz Fernandes, campeã do mundo de juniores em C1 200 metros, medalha de bronze em C1 1 000 metros e prata, com Martim Azevedo, em C2 500 metros mistos.

"É sempre bom ser reconhecido, ainda mais pelo COP. Espero que seja uma motivação para continuar a trabalhar", admitiu Diogo Ribeiro, que, questionado sobre se ambiciona alcançar a excelência desportiva em breve, respondeu: "Com calma".

Já Beatriz Fernandes admitiu ter-se superado em 2022.

"Este ano superou as minhas expectativas. Foi uma época complicada, estive três ou quatro meses parada e pensava que a época já não ia dar em nada. Continuei a trabalhar e tive ótimos resultados. Futuramente gostava de tentar o apuramento olímpico", sublinhou a canoísta.

Na mesma ocasião, o presidente honorário da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), António Lopes Aleixo, que liderou esta estrutura federativa entre 1997 e 2011, e vice-presidente do COP entre 2013 e 2021, foi distinguido com a ordem olímpica nacional.

O árbitro internacional de ténis Carlos Ramos foi também agraciado pelo mérito desportivo, tal como Hélio Lucas.

"Eu não conhecia este prémio, mas explicaram-me o valor que tem e fiquei muito satisfeito. Sendo um árbitro, não tendo havido outros, é uma satisfação enorme. Espero que outros árbitros o recebam, de outras modalidades ou talvez do ténis", admitiu o juiz, que dirigiu finais de todos os torneios do Grand Slam e a final do torneio individual masculino dos Jogos Olímpicos Londres'2012.

A jovem canoísta Beatriz Caldas foi distinguida com o prémio ética desportiva, pelo apoio prestado à japonesa Yuki Nomura, que tinha caído à água durante a prova de K1 juniores femininos nos Mundiais de maratona em canoagem, em Ponte de Lima, após ter salvado a vida à colega e adversária, abdicando do seu resultado.

O Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto foi distinguido com o prémio de educação olímpica de 2022.