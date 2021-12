Pedro Fernandes e Lucie Jamsin vencem Epic Trail Run Azores

Pedro Fernandes (Monsanto Running Team) venceu a prova mais longa da sétima edição do Epic Trail Run Azores e francesa Lucie Jamsin não deu hipótese nas mulheres

O atleta de Lisboa Pedro Fernandes, da equipa, Monsanto Running Team, foi o vencedor da prova mais longa, com 110 quilómetros, da sétima edição do Epic Trail Run Azores, evento de corrida em montanha, realizado ontem, sábado, na ilha de S. Miguel.

O atleta português, com 42 anos, venceu a prova pela primeira vez, demonstrando a excelente forma já evidenciada com o segundo lugar nos 50 quilómetros do Trail do Zêzere, há cerca de duas semanas.

Pedro Fernandes travou um duelo muito animado com o corredor francês Sebastian Buffard, tendo terminado com 14h07m47s e uma vantagem de apenas 9m09s, graças a uma ponta final muito forte, tendo recuperado um minuto de atraso desde o último ponto de controlo. Entretanto, o Artur Pereira (ADA Trail Running) fechou o pódio masculino.

Nas senhoras o destaque vai para a prova demolidora da francesa Lucie Jamsin (Team Mac Sport), tendo inclusive terminado a prova no quinto lugar da geral, com 15h18m29s.

Na segunda distância mais curta, com 33 quilómetros, o veloz Hélio Fumo, corredor que começou a sua formação nas pistas, dominou a prova de princípio até final, tendo precisado de apenas 03h01m12s a prova com uma altimetria de 1850 metros de desnível positivo.

A sétima edição do Epic Trail Run Azores, marca o regresso da prova aos calendários depois do cancelamento de 2020, devido à pandemia. O evento contou com 665 atletas na meta distribuídos pelas quatro distâncias, para um número de 839 inscritos, sendo que 80 deles eram estrangeiros com 19 nacionalidades.

Resultados Epic110 (110 km)

Nota: todas as classificações atualizadas às 2h53, de 05/12/2021

Masculinos (79 finalistas)

1.º Pedro Fernandes (Monsanto Running Team) 14:07:47

2.º Sebastian Buffard (individual) 14:16:57

3.º Artur Pereira (ADA Trail Runing) 14:54:49

Femininos (10 finalistas)

1.ª Lucie Jamsin (Team Mac Sport) 15:18:39

2.ª Marta Poretti (Tornado) 18:20:56

3.ª Ana Oliveira (CDOL-CD Operário de Lagoa 19:23:54

Epic60 (60 km)

Masculinos (84 finalistas)

1º Zachary Sonoga (individual) 06:14:11

2.º Ferran Badia (Ashi Team) 06:26:26

3º Luís Narciso (HLRUNN) 06:36:26

Femininos (22 finalistas)

1.ª Teresa Nimes Perez (individual) 07:36:35

2.ª Peyton Thomas (individual) 07:52:23

3.ª Filipa Castela (Super Vegan Fitness) 08:21:21

Epic 30 (30 kms)

Masculinos (146 finalistas)

1.º Hélio Fumo (Runners do Demo) 03:01:12

2.º Rodrigo Vieira (EDV Viana Trail) 03:17:56

3.º Hugo Pacheco (Best of Health Club) 03:28:29

Femininos (69 finalistas)

1.ª Cecile Fuffard (individual) 03:57:50

2.ª Mónica Cardoso (HLRun) 04:02:05

3.ª Lina Marques (Zona Alta Trail) 04:08:03

Epic 15 (15 kms)

Masculinos (173 finalistas)

1.º Márcio Azevedo (CDOL-CD Operário de Lagoa) 01:13:49

2.º Gonçalo Cabral (FSC-Fazenda SC) 01:19:55

3.º Luís Melo (CDOL-CD Operário de Lagoa) 01:20:28

Femininos (110 à chegada)

1.ª Joana Oliveira (JIV Trail) 01:36:16

2.ª Paula Barracho (Pegasus OSCR Pro Team) 01:38:04

3.ª Sofia Vaz (individual) 01:40:10