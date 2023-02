Paulo Reis e a dobradinha: "Só colocamos o Sporting no lugar onde merece estar"

Os leões conquistaram o 19.º triunfo no setor masculino, dois anos depois do último

Redação com Lusa

Os leões conquistaram o 19.º triunfo no setor masculino, dois anos depois do último, ao somarem 97 pontos, sucedendo ao Benfica, que soma 11 cetros e o contabilizou 96,5 pontos.

O Sporting voltou a conseguir este domingo a dobradinha no Nacional de clubes de atletismo em pista coberta, reconquistando o cetro masculino, um ano depois, e o feminino, pela 13.ª vez consecutiva.

"O Sporting é um clube com muita história e muita tradição. Neste campeonato é o mais bem-sucedido de sempre e nós só colocamos o Sporting no lugar onde merece estar", afirmou Paulo Reis, em declarações à agência Lusa.

O responsável enalteceu a competitividade do clube, que reconquistou o título, dois anos depois - então numa edição num formato diferente decido à pandemia de covid-19 - e sete anos depois do último título "normal".

"Conseguimos ser mais competitivos, não falhámos, e aproveitámos uma brechazinha que havia. Já sabíamos que ia ser assim, era preciso aproveitar um resultado menos conseguido para somarmos os pontos que necessitávamos. Esta equipa queria vencer, sabia que podia vencer e, finalmente, voltámos a ganhar", explicou Paulo Reis.

No feminino, o Sporting celebrou o 28.º cetro, o 13.º seguido, com um total de 93 pontos, mais 2,5 do que o Benfica, segundo classificado, apesar de ter ficado a zeros nos 3.000 metros, devido à inscrição tardia de Rita Figueiredo.

"Tivemos um campeonato muito sofrido, muito difícil, nos homens já esperávamos. Nas mulheres houve umas contingências, fora da pista, que dificultaram a nossa vitória, mas isso só faz com que a vitória tenha melhor sabor", vincou Reis.

Sem qualquer ponto nos 3.000 metros, o responsável leonino chegou a temer pelo triunfo.

"Temi, honestamente temi. Tínhamos uma vantagem do primeiro dia, já tínhamos aumentado a vantagem, mas dentro da pista a superioridade foi muito maior do que 2,5 pontos. Tínhamos uma atleta pronta para correr, que foi impedida de participar na prova", referiu o técnico do Sporting.