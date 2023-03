Patrícia Silva fica pelas eliminatórias nos 800 metros dos Europeus

A portuguesa Patrícia Silva ficou, esta quinta-feira, pelas eliminatórias dos 800 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, ao terminar no 25.º posto.

A atleta do Sporting terminou a quarta das cinco séries da distância no quinto lugar, em 02.08.14 minutos, um tempo acima da sua melhor marca pessoal (02.05,14 minutos), alcançada já em 2023 e que a faziam a 24.ª entre as inscritas.

"São sempre corridas táticas, provas que não sabemos o que esperar. Tive o azar de a minha ser lenta, com muita confusão, e eu tentei resguardar-me, mas acabei por não estar no sítio certo quando era preciso... Foi o melhor que consegui fazer hoje", rematou.

Aos 23 anos, Patrícia Silva admitiu ter saído mais satisfeita com a experiência do que com o desfecho, com o afastamento das semifinais dos 800 metros.

"Podia ter partido mais rápido, mas na minha série havia atletas que vinham dos 400 e eram mais rápidas do que eu. Eu tinha feito o trabalho de casa, mas não quis arriscar para não comprometer a prova e foi o que deu. Foi o meu primeiro Europeu de seniores, estou muito contente pela oportunidade de estar aqui, fico triste por não ter melhorado o meu recorde pessoal que consegui este ano", concluiu.

Carla Sacramento é a detentora do recorde nacional da distância (02.00,81), desde 17 de fevereiro de 1995, tendo também o melhor resultado português em Europeus "indoor", com o terceiro lugar alcançado em Paris'1994.

Com a marca de 02.01,67, a britânica Keely Hoddgkinson liderou a competição, que teve como última repescada para as semifinais a suíça Lore Hoffmann, com 02.03,34.