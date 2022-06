Patrícia Mamona quinta classificada no meeting de Madrid

A atleta do Sporting conseguiu a sua melhor marca, de 14,21 metros - longe da melhor marca do ano, de 14,35 -, à quinta tentativa,

Patrícia Mamona, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, foi quinta classificada no triplo salto do meeting de Madrid, com três compatriotas a ficarem à beira do pódio.

A atleta do Sporting conseguiu a sua melhor marca, de 14,21 metros - longe da melhor marca do ano, de 14,35 -, à quinta tentativa, ficando a quatro centímetros do pódio, ocupado pela alemã Neele Eckhart-Noack (14,48), pela francesa Rouguy Diallo (14,32) e por Ana Jose Tima (14,25), da República Dominicana.

Na sua primeira prova ao ar livre esta temporada, Susana Costa foi oitava no triplo salto, com 13,42.

Nos 200 metros, Lorene Bazolo conseguiu a melhor marca pessoal do ano, com 23,09 segundos, numa corrida ganha pela dinamarquesa Ida Karstoft, com um novo recorde nacional, de 22,67.

Também a um lugar do pódio ficou Vera Barbosa nos 400 metros barreiras, com 56,37 segundos, também o melhor registo do ano, numa prova ganha pela espanhola Sara Gallego (55,02).

Leandro Ramos foi quarto no lançamento do dardo, com 74,64 metros, a quase seis metros do vencedor, o espanhol Manu Quijera (80,29).

Nos 100 metros, Carlos Nascimento foi nono, com 10,39 segundos, numa corrida em que o costa-marfinense Arthur Cisse foi o mais rápido, em 10,06.