"Palavrões dos portuenses? Mais vale ter um bom coração do que falar bonito..."

Esta é uma história de superação, contada em vários episódios. Paulo Paula tem 43 anos, é brasileiro e vive em Portugal desde 2019. O maratonista olímpico brasileiro de 43 anos - Londres'2012, Rio de Janeiro'2016 e Tóquio'2020 - está a viver em Portugal desde 2019, e por estes dias prepara-se para Paris'2024.

Em conversa com O JOGO conta o que sente a viver em Portugal e aborda o futuro.

Os palavrões dos portuenses: "Mais vale dizer essas coisas e ter um bom coração do que falar bonito e ser uma pessoa de mau caráter. Porque as pessoas hoje ficam na máscara, ou seja, dizem coisas bonitas, mostram para a sociedade que são pessoas responsáveis, mas depois, em casa, são um lixo para a esposa, para os filhos... Mas atenção, porque essa máscara cai sempre e a mim ninguém me engana, porque mostrar quem se é de verdade é uma questão de tempo."

Portugal: "Tudo o que aconteceu na minha vida desde 2011 passou-se em Portugal, pelo que eu devo muito ao povo português. Tentei naturalizar-me, para representar Portugal, mas como já vim com uma certa idade não consegui, mas considero-me português. Teria muito gosto de representar Portugal numa grande competição, não posso, mas quando compito tenho muito mais de Portugal do que do Brasil em mim."

O futuro: "Ficar aqui ou voltar para o Brasil vai depender muito das oportunidades. Se for para o Brasil estarei sempre a voltar, porque gosto muito daqui. Relativamente às oportunidades do futuro, não sei nada, não sou eu que me guio, quem me guia é Deus e as minhas loucuras. Quais são as loucuras? Sonhar de mais, o meu mundo é de fantasia que eu transformo em realidade. Os meus sonhos só dependem de mim, não dependem dos outros. As conquistas são minhas, sou eu que tenho de correr para as alcançar."