Pai de Pichardo mantém exigência: "Estou orgulhoso, mas não estou contente"

Declarações este domingo na chegada a Lisboa, depois de conquistado o ouro no triplo salto dos Europeus em pista coberta.

O português Pedro Pablo Pichardo regressou este domingo a Lisboa após se ter sagrado bicampeão europeu do triplo salto em pista coberta, em Istambul, na sexta-feira. Sorridente, salientou o mérito do seu treinador e pai, Jorge Pichardo, que o acompanhava.

"Estou muito feliz, é uma emoção muito grande ser bicampeão europeu de pista coberta. O segredo para o sucesso é muito treino, muito trabalho. Temos de perguntar ao 'míster" [o seu treinador e pai], ele diz que as medalhas são dele. Somos bons amigos, sou muito grato por ter um pai como ele, acho que, sem ele, não teria atingido o que atingi até hoje", afirmou.

Ao seu lado, feliz pela conquista do seu filho e pupilo, Jorge Pichardo, responsável pelo treino e gestão da carreira do recordista nacional português do triplo salto, não baixou a exigência. "Estou orgulhoso, mas não estou contente, porque o nosso objetivo é bater todos os recordes do triplo salto. Ganhámos, mas a medalha é minha," afirmou, entre risos, definindo o recorde mundial do triplo salto, cuja marca é de 18,29 metros e que pertence, desde 1995, ao britânico Jonathan Edwards.