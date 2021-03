Ouro para Portugal: Pichardo é campeão europeu de triplo salto em pista coberta

Português venceu a final do triplo salto (com 17,30 metros) em Torun, este domingo, conquistando a medalha de ouro.

Pedro Pichardo conquistou este domingo a segunda medalha de ouro para Portugal nos campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta, ao vencer a final masculina do triplo salto.

O atleta ligado ao Benfica, de 27 anos, somou o segundo ouro luso nos Europeus, depois de Auriol Dongmo ter feito o mesmo no lançamento do peso.

A marca que valeu o título a Pichardo foi amealhada logo no primeiro ensaio, com 17,30 metros. Os restantes resultados válidos do triplista foram 17,12, 17,09 e 17,06. De salientar que qualquer um significaria a vitória na final.

O segundo classificado foi Alexis Copello, do Azerbaijão, com 17,04 metros. O bronze ficou para o alemão Max Hess, com a marca de 17,01 metros.

Pichardo nasceu em Cuba e naturalizou-se português no final de 2017.

Há dois anos, foi quarto classificado nos campeonatos do Mundo, mas no seu currículo conta ainda com duas medalhas de prata, em 2013 e 2015, ainda como atleta de Cuba.

Esta é a segunda medalha de Portugal nestes Europeus de Torun, depois do ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso, sexta-feira, elevando para 25 o total das medalhas lusas em todas as edições dos campeonatos.