Omar Elkhatib bate recorde nacional sub-23 nos Europeus de Espoo

O atleta Omar Elkhatib conseguiu na sexta-feira o melhor resultado dos portugueses presentes nos Campeonatos Europeus de sub-23 de atletismo, que decorrem em Espoo, na Finlândia, ao ser sexto na final de 400 metros, com recorde nacional do escalão.

Em crescendo nas séries corridas quinta-feira e também nas semifinais, o jovem quatrocentista de 21 anos apenas foi agora cronometrado em 45,73 segundos, superando em um centésimo o anterior máximo luso, que era, desde 2014, de Vítor Ricardo dos Santos.

Elkhatib cimenta-se também como o terceiro quatrocentista português de sempre, em termos absolutos, atrás do recordista nacional, João Coelho, e de Vítor Ricardo Santos.

Nascido em São Tomé e Príncipe e naturalizado português este ano, Omar Elkhatib não tem parado de evoluir, desde que em 19 de junho pode passar a competir por Portugal.

No final da corrida, Elkhatib estava visivelmente feliz: "O balanço tem de ser positivo. Na minha estreia nos campeonatos da Europa terminar como o sexto melhor é muito bom. Não vou negar que cheguei a pensar num desfecho ainda melhor, fui acreditando sempre que era possível", disse o atleta, que é treinado por Carlos Silva.

"Quero mais, muito mais. Vou continuar a trabalhar neste sonho, coma determinação de que daqui para a frente é sempre para melhorar", disse ainda.

A jornada da tarde/noite, este sábado em Espoo, contou com mais três portugueses nas finais, todos em registo positivo e a concluírem a sua participação em lugares de top-10.

No salto em comprimento, André Pimenta ficou em sétimo, com 7,26 metros, enquanto Pedro Pires concluiu o concurso em nono, com 7,20 metros. Ambos estiveram ligeiramente pior que nas qualificações da véspera, mas em linha com o que se esperava deles.

Também em nono ficou Mariana Pestana, no lançamento do martelo, com 64,09 metros e uma prova em crescendo.

A recordista nacional do escalão abriu com um nulo, depois fez 63,61 e 64,09, falhando por muito pouco o acesso aos três lançamentos finais, reservados para o 'top-8'.

As qualificações do salto com vara, em que se previa ver em ação Pedro Buaró, foram adiadas, devido a uma forte chuvada pelo que o português só entra em ação sábado, numa prova em que é aposta para um bom lugar final.

Na sessão da manhã, Filipe Barreto Silva qualificou-se para a final do triplo-salto e Juliana Guerreiro segue para as meias-finais nos 400 metros barreiras.

O triplista começou logo com 15,43 e depois melhorou para 15,51 metros, a seis centímetros do seu recorde pessoal, em terceiro lugar no grupo B e com apuramento folgado,

Antes, nos 400 metros barreiras, Juliana Guerreiro correu na terceira das eliminatórias da prova. Gerindo a corrida, mais cautelosa no início, surgiu forte nos metros finais para terminar em segundo lugar, com a marca de 58,22 segundos, apurando-se diretamente para as meias-finais.

Pior esteve Sofia Lavreshina, que na última das eliminatórias foi sexta classificada com a marca de 59,75 segundos, que não deu sequer para a repescagem.

Na final direta dos 5.000 metros, o melhor foi Rogério Amaral, 12.º classificado, com a marca de 13.55,77 minutos.

Menos bem esteve Ruben Amaral, terminando em 19.º, com a marca de 14.36,83, muito abaixo do que pode valer.

Diogo Barrigana terminou em sexto lugar na terceira das eliminatórias dos 400 metros barreiras, com a marca de 52,98 segundos, afetado por um derrube na penúltima barreira do percurso.

Francisco Marques correu na quinta eliminatória dos 110 metros barreiras e terminou em sexto lugar, em 14,55 segundos, longe da repescagem para as meias-finais.

Este sábado, haverá sete portugueses em prova.

Adiada devido ao mau tempo, a qualificação do salto com vara, com Pedro Buaró, começará às 10:00 (8:00 em Portugal), e vinte minutos depois começam as meias-finais dos 3.000 metros obstáculos, com Etson Barros, João Pais e Eduardo Pestana. Depois, às 11:15, Camila Gomes estará nos 1.500 metros (meias-finais) e às 11:h50 será a vez de Juliana Guerreiro correr a meia-final dos 400 metros barreiras.

Já na parte da tarde, Filipe Silva saltará na final do triplo-salto (19:05).