O mundo a correr numa prova virtual? Acontece este fim de semana

Quem sabe se o conceito não veio para ficar? Certo é que perante o "novo normal" as corridas virtuais surgiram como a melhor resposta para matar as saudades de quem gosta de correr. Consciente disso, até porque antes de tudo é um dedicado amante de corrida, Vítor Dias decidiu levar a cabo uma corrida virtual. A prova chama-se e "Corrida Virtual Correr Por Prazer" e realiza-se este fim de semana de 12 e 13 de setembro.

O conceito é simples e também é grátis: existem três distâncias à escolha e tendo em conta o nível de preparação de cada pode cumprir-se 5, 10 ou 21 quilómetros. A vantagem é que tem o fim de semana para o fazer e pode correr onde quiser. Haverá quem, por exemplo, tenha anunciado que cumprirá a distância desde a cota zero no Porto da Madalena até ao topo do Pico, nos Açores.

O gestor do site Correr Por Prazer não definiu qualquer limite de inscrições e a meio desta semana tinham sido registadas 1600 participantes. A cada um são feitos dois pedidos especiais: a corrida deve ser no exterior, para que seja possível o uso de GPS; e que no final seja disponibilizada a fotografia do tempo e distância do relógio ou aplicação de corrida do telemóvel.

Sinal dos tempos, vantagem de ser virtual, esta corrida contará com corredores de 32 países, desde as longíquas Austrália e Nova Zelândia aos iguamente distantes Venezuela e Chile. E claro, diversos países europeus.