O momento que causou revolta nos Europeus de atletismo em pista coberta

Quique Llopis caiu na final dos 60 metros barreiras e ficou estatelado. Adversários pareciam indiferentes à dor do espanhol.

A final dos 60 metros barreiras dos Europeus de pista coberta, que decorreram na Turquia, ficou marcada pela aparatosa queda do espanhol Quique Llopis, num momento que originou fortes críticas, sobretudo nas redes sociais, tendo em conta a aparente indiferença dos adversários após concluída a prova.

Jason Joseph, da Suíça, foi o primeiro a cortar a meta e o principal visado nas redes sociais: celebrava de forma efusiva enquanto o companheiro de profissão se encontrava estatelado. "Lamento não ter conferido se estavas bem. Estava perdido no momento. Totalmente bloqueado do que me rodeava. Espero que estejas bem, vejo-te nas competições ao ar livre", reagiu Joseph.

Quique Llopis foi transportado ao hospital, onde os exames realizados não revelaram nada de grave.