Nuno Lopes venceu Corrida Dia do Pai por um segundo

A 19.ª edição da Corrida Dia do Pai contou com 2704 corredores na distância de dez quilómetros e mais umas centenas na caminhada de cinco.

Apenas um segundo foi a diferença entre cada um dos três primeiros classificados na 19.ª edição da Corrida do Dia do Pai, realizado ontem em Matosinhos. Nuno Lopes (Feirense), cortou a meta em primeiro lugar, com 30m12s, seguido bem de perto pelo atleta russo Anton Tishakin e por Miguel Borges (Sporting), no segundo e terceiro lugar, respetivamente.

No setor feminino, a atleta finlandesa, Emilia Siltanen (FK Studenterna/JKU), chegou na primeira posição, com o tempo de 35m47s, seguida de Jessica Pontes (Team El Comandante), com o tempo de 36m28s. Jessica consegue assim melhorar o terceiro lugar obtido em 2022, nesta mesma prova.

O evento, cuja madrinha foi a campeã olímpica Fernanda Ribeiro, somou 2704 corredores na meta e mais umas centenas na caminhada de cinco quilómetros.

Prova competitiva de 10 km

Masculinos

1.º Nuno Lopes (CD Feirense) 30m12s

2.º Anton Tishakin (Rússia) 30m13s

3.º Miguel Borges (Sporting) 30m14s

Femininos

1.ª Emilia Siltanen (Fk Studenterna/JKU) 35m47s

2.ª Jessica Pontes (El Comandante) 36m28s

3.ª Marta Martins (Maia AC) 37m50s