Nuno Lopes ganha uma emocionante Meia-maratona de Braga

Atleta do Feirense teve cinco adversários a discutir o triunfo até ao final

Nuno Lopes, do Feirense, venceu pela primeira vez uma disputada Meia-maratona de Braga, pois com 1h05m21s fez das melhores marcas dos sete anos de história da corrida, terminando pressionado por Iskander Yadgarov e Paulo Paula e ficando seis atletas no mesmo minuto.

A brasileira Valdilene Silva venceu nas mulheres, à frente de Sara Duarte, do Sporting de Braga.

CLASSIFICAÇÕES

Masculinos

1.º Nuno Lopes (Feirense) 1h05m21s

2.º I. Yadgarov (Fernanda Ribeiro) 1h05m24s

3.º Paulo Paula (Run Tejo) 1h05m34s

4.º Carlos Costa (Guilhovai) 1h05m37s

5.º Luís Saraiva (Sp. Braga) 1h05m44s

Femininos

1.º Valdilene dos Santos Silva 1h14m00s

2.º Sara Duarte (Sp. Braga) 1h14m16s

3.º Mónica Silva (CDSS Campo) 1h15m28s

4.º Rafaela Fonseca (R. Águeda) 1h16m32s

5.º Filomena Costa (Jardim Serra) 1h18m26s