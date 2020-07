Nova marca mundial do lançamento do disco estabelecida em Lovelhe

Melhor lançamento alguma vez feito em Portugal aconteceu em Cerveira, por Maurício Ortega

O Centro de Atletismo de Lovelhe (Cerveira), local com as melhores condições no mundo para treino de lançamentos, foi ontem palco de uma prova de alto gabarito, com Maurício Ortega a estabelecer a melhor marca planetária do ano no lançamento do disco e um novo recorde sul-americano com os 70,29 metros do segundo ensaio.

O colombiano estabeleceu ainda um novo recorde sul-americano, batendo os 69,60 metros que o equatoriano Juan Caicedo obtivera no primeiro lançamento, percebendo-se, portanto, o nível do concurso.

Entre os portugueses, Irina Rodrigues (60,0 metros no disco), Leandro Gomes (73,33 metros no dardo) e António Vital e Silva (69,49 no martelo) estiveram em bom plano.