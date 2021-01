Nelson Évora revela o novo clube: "A vida não pára de me surpreender"

Nelson Évora com a camisola do Barcelona

Atleta português, especialista no triplo salto, vai representar o Barcelona.

Nelson Évora, triplista português, anunciou nas redes sociais que vai representar o Barcelona. "A vida não pára de me surpreender, escreveu no Instagram, com uma imagem onde surge vestido com a camisola do clube catalão.

Campeão olímpico em 2008 e do mundo no ano anterior, entre outros vários títulos, Évora, 36 anos, não renovou contrato com o Sporting, numa ligação iniciada em outubro de 2016 - foi na altura a mais sensacional transferência da modalidade, com o triplista a sair do Benfica - e que durou um ciclo olímpico.