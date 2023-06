Nelson Évora regressou em Huelva com resultado discreto

Redação com Lusa

Concluiu o concurso do triplo salto com um registo de 15,61 metros.

O saltador Nelson Évora regressou esta terça-feira às competições, no meeting de atletismo de Huelva, concluindo o concurso do triplo salto com um modesto registo de 15,61 metros e o sétimo lugar da classificação final.

O antigo campeão olímpico e mundial, de 39 anos, não competia desde janeiro, quando se lesionou no meeting de pista coberta de Valência, em que não fez qualquer salto válido.

Esta terça-feira, o também antigo recordista luso marcou três saltos válidos e fez três nulos - após abrir a 15,51 metros, fez 'nulo', 15,61 (vento de +0,4 m/s), 15,46 e mais dois 'nulos', a acabar.

O destaque luso em Huelva acabou por ser para o meio-fundo, com Isaac Nader em excelente plano nos 1.500 metros, com vitória em 3.34,00 minutos, marca que o coloca como segundo luso de sempre e qualificado diretamente para os Mundiais.

Patrícia Silva, que foi terceira nos 800 metros, também sobe a segunda melhor portuguesa de sempre, com 2.00,07. Ainda não vale o apuramento direto, mas reforça-a no 'ranking' de apuramento.

Alguma expectativa rodeava a presença de Etson Barros, recente recordista nacional de 3.000 metros obstáculos e que 'ameaçava' o recorde absoluto de Manuel Silva. Hoje esteve menos bem, mas voltou a fechar com um bom registo, 8.23,30, na terceira posição - a 1,10 segundos do seu registo na Maia, em 20 de maio.

Na mesma corrida, Luís Miguel Borges não aguentou o andamento e desistiu.

Nos 1.500 metros femininos, Salomé Afonso foi sexta (4.11,78) e Rita Figueiredo 17.ª (4.28,23). Único luso na linha de partida dos 5.000 metros, Ruben Amaral concluiu em 15.º, em 14.15,03.

Também sem dar nas vistas estiveram, nos 110 metros barreiras, João Vítor Oliveira (sexto, em 13,94) e Abdel-Kader Larrinaga (sétimo, em 14,01).

Cátia Azevedo, ainda longe da boa forma, competiu nos 400 metros, sendo cronometrada em 51,42, para ser quinta.