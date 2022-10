Natalya Antyukh perde título olímpico de Londres'2012

Redação com Lusa

Em 2017, já tinha sido o Comité Olímpico Internacional a privar Natalya Antyukh da outra medalha conseguida em Londres'2012 - a prata na estafeta 4x400 metros.

Natalya Antyukh vai perder o título olímpico dos 400 metros barreiras de Londres'2012, depois de esta segunda-feira ter sido anunciado que são anulados os seus resultados obtidos em 2012 e 2013.

A Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) atualizou esta segunda-feira o seu quadro de castigos e a principal novidade é justamente a extensão do período temporal de resultados anulados à atleta, de 41 anos, entretanto suspensa por quatro anos por doping e já retirada das pistas.

Os resultados entre 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2015 já tinham sido anulados, mas agora também não são válidos os feitos entre 15 de julho de 2012 e 29 de junho de 2013, informa a AIU, sem dar mais explicações.

A principal consequência é a anulação do grande triunfo da carreira, com o pódio de Londres'2012 a ser reconfigurado, 10 anos depois, com o ouro a passar para a norte-americana Lashinda Demus, retirada há seis anos.

Atrás de Demus, no pódio, ficam a checa Szusana Hejnova (prata) e a jamaicana Kaliese Spencer (bronze).

No palmarés da atleta ficam todas as medalhas que conseguiu entre 2002 e 2011, nomeadamente o título europeu de 2010 e bronze no Mundial de 2011, em 400 metros barreiras, e a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2004, nos 400 metros planos, além de vários sucessos nas estafetas.