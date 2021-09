Namorada de Nélson Évora critica tratamento no Fórum Internacional do Desporto

Ana Peleteiro, devido a uma "série de discussões e faltas de respeito impressionantes", além de ditos incumprimentos contratuais, decidiu não participar na iniciativa

Convidada para ser oradora no Fórum Internacional do Desporto, que se realizou em Léon (Espanha), Ana Peleteiro, atleta de triplo salto, não esteve no evento porque, alegou, "não fui respeitada" e "algumas pessoas impediram que isso acontecesse".

Num desabafo público, feito este domingo, para "explicar às pessoas" a ausência na sessão, na qual iria "falar sobre valores e sonhos olímpicos", Peleteiro fez notar que não houve o cumprimento contratual associado à sua participação no Fórum.

"Pediram-me uma série de coisas que não estavam escritas no contrato. Eu estava a comer e puseram-me um auricular no ouvido para atender, obrigada, uma estação de rádio. Também disseram que havia uma hora para dar autógrafos, algo do qual não tive conhecimento", lamentou a namorada do atleta Nélson Évora.

Desagradada com os pedidos imprevistos da organização do Fórum Internacional do Desporto, e com "uma série de discussões e faltas de respeito impressionantes", Peleteiro solicitou reduzir o tempo de intervenção, algo que lhe foi negado, pelo que decidiu não participar e abandonar León.

"Disse que queria ir para a casa e que só ficaria pelas pessoas que vieram, mas precisava de encurtar os tempos. Falar meia hora e ir embora. Disseram-me que 30 minutos não era do interesse deles e que poderia sair. Por isso fui mesmo embora. Não fui respeitada", completou a atleta de triplo salto.