Nafissatou Thiam bate recorde do mundo do pentatlo em pista coberta

Redação com Lusa

A belga Nafissatou Thiam bateu, esta sexta-feira, em Istambul o recorde do mundo do pentatlo em pista coberta, com a marca de 5.055 pontos, na sua nova vitória nos Campeonatos da Europa.

Thiam superou a marca da ucraniana Nataliya Donbriska, 5.013, feitos em 2012 justamente na mesma pista, em Istambul.

A medalha de prata foi hoje para a polaca Adrianna Sulek, campeã mundial em pista coberta, que, com 5.014, passa a segunda melhor pentatlonista de sempre.

Para ​​​​​​​Thiam, foi um primeiro concurso de provas combinadas em cheio em 2023, ela que já tinha três medalhas continentais "indoor" e é a atual campeã olímpica, mundial e europeia do heptatlo.