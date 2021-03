Nacional de corta-mato: Benfica de fora, via verde para Sporting

Tal como na pista coberta, encarnados não se inscreveram para o Nacional de corta-mato, que se realiza no sábado, em Amora.

A ausência do Benfica no Nacional de corta-mato era previsível, pois a Federação Portuguesa de Atletismo continua a não exigir testes covid-19 - não obrigatórios, segundo as recomendações da DGS -, tal como na pista coberta, competição em que os encarnados não participaram.

As corridas da Amora terão todas as restantes medidas de prevenção, incluindo a repartição dos atletas em grupos, mas o Benfica nem se inscreveu e este ano apenas poderá lutar por um título, o masculino de pista ao ar livre.

O Sporting vai à Amora como grande favorito. Com sete mulheres que dão total garantia, o tetra adivinha-se. Também nos homens, apesar de não ser tanta a qualidade individual, os nove inscritos são capazes de fazer o penta.

O Sporting deverá repetir este sábado os dois títulos coletivos de corta-mato das três últimas edições, mas de forma mais folgada, pois o grande rival continua a não alinhar em provas sem testes covid-19

Não tendo havido campeonato de crosse em 2020, o Recreio de Águeda será candidato a vice-campeão feminino pela quarta vez, até porque o Braga, com Mariana Machado ainda lesionada, não terá equipa, depois de ter estado no pódio em 2018 e 2019. Nos masculinos, o Maia AC, com nove idas ao pódio nas últimas dez edições, lutará pelo segundo posto com o Braga. Individualmente, Rui Pinto e Rui Teixeira, ambos já com dois títulos, poderão desempatar. Nas senhoras, Dulce Félix tem sete títulos e não poderá defendê-los, até por se encontrar lesionada. Jessica Augusto, Inês Monteiro, Salomé Rocha, Catarina Ribeiro e Sara Moreira, todas do Sporting, são as candidatas.